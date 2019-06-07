17:18
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Цифра
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Сколько процентов украинцев считают Россию агрессором: детали в цифрах

      96 Читати новину українською

      Есть сторонники и противники идеи снятия экономической блокады с Донбасса. Но то, что Россия остается агрессором, которая оккупировала украинские территории, никто отменить не может. Такие настроения разделяет большинство населения Украины.

      В целом 65% опрошенных считают Россию страной-агрессором. Зато практически каждый третий украинец придерживается противоположного мнения, в процентах – это 27%.

      Читайте также: За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду: результаты опроса

      38% украинцев высказались за прекращение военных действий и замораживание конфликта на Востоке Украины.

      А вот 22% убеждены, что этим территориям необходимо предоставить самостоятельный или федеративный статуса в составе Украины. Тем временем 5% наших граждан высказались за полное отделение оккупированных Россией территорий.

      В конце концов, каждый пятый украинец, а это 18%, убежден, что военные действия должны продолжаться до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      blog_ava
      Маникюр на выпускной 2019: стильные идеи с фото
      сегодня
      5953
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Статистика Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сегодня , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 168
      Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      ОПРОС
      сегодня , 13:14 Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      114
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сегодня , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 29
      Тереза Мэй ушла в отставку: означает ли это отмену Brexit?
      сегодня , 15:52 Тереза Мэй ушла в отставку: означает ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 673
      Тест: склонны ли вы к повышению давления?
      сегодня , 15:30 Тест: склонны ли вы к повышению давления?
      139
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук