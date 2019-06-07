Сколько процентов украинцев считают Россию агрессором: детали в цифрах

Есть сторонники и противники идеи снятия экономической блокады с Донбасса. Но то, что Россия остается агрессором, которая оккупировала украинские территории, никто отменить не может. Такие настроения разделяет большинство населения Украины.

В целом 65% опрошенных считают Россию страной-агрессором. Зато практически каждый третий украинец придерживается противоположного мнения, в процентах – это 27%. Читайте также: За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду: результаты опроса 38% украинцев высказались за прекращение военных действий и замораживание конфликта на Востоке Украины.

А вот 22% убеждены, что этим территориям необходимо предоставить самостоятельный или федеративный статуса в составе Украины. Тем временем 5% наших граждан высказались за полное отделение оккупированных Россией территорий.

В конце концов, каждый пятый украинец, а это 18%, убежден, что военные действия должны продолжаться до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.