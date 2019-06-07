Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 июня – до парламентских выборов остается больше месяца, но нардепы уже начали соревнования. Но не политическое, а креативные. Генпрокурор объявил подозрения Ющенко, и это несмотря на то, что его "руки ничего не крали". Но, зная, как Луценко относится к делам коррупционеров, Ющенко нечего бояться.

Также в выпуске: Что украинцы думают об оккупированных территориях.