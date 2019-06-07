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      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко

      Вести.UA 7 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 июня – до парламентских выборов остается больше месяца, но нардепы уже начали соревнования. Но не политическое, а креативные. Генпрокурор объявил подозрения Ющенко, и это несмотря на то, что его "руки ничего не крали". Но, зная, как Луценко относится к делам коррупционеров, Ющенко нечего бояться.

      Также в выпуске:

      Что украинцы думают об оккупированных территориях.

      blog_ava
      В сериале "Секс и город" – американское совершеннолетие: как изменились героини за 21 год
      6 июня
      1669
      Теги: Новости Украины Виктор Ющенко Юрий Луценко Вести.UA
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