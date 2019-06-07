Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 червня – до парламентських виборів залишається понад місяць, але нардепи вже почали змагання. Але не політичне, а креативне. Генпрокурор оголосив підозру Ющенку, і це попри те, що його "руки нічого не крали". Але, знаючи, як Луценко ставиться до справ корупціонерів, Ющенку нема чого боятися.

Також у випуску: Що українці думають про окуповані території.