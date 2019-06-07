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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка

      Вєсті.UA 26

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 червня – до парламентських виборів залишається понад місяць, але нардепи вже почали змагання. Але не політичне, а креативне. Генпрокурор оголосив підозру Ющенку, і це попри те, що його "руки нічого не крали". Але, знаючи, як Луценко ставиться до справ корупціонерів, Ющенку нема чого боятися.

      Також у випуску:

      Що українці думають про окуповані території.

      blog_ava
      Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
      6 червня
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      Теги: Новини України Віктор Ющенко Юрій Луценко Вєсті.UA
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