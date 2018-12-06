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      Сколько продлится Объединительный собор: советник президента дал объяснение

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      Сколько продлится Объединительный собор
      Сколько продлится Объединительный собор / Фото из открытых источников

      Объединительный собор украинских православных церквей, который состоится 15 декабря в Святой Софии в Киеве, может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      Об этом сообщил советник Президента Украины Ростислав Павленко во время брифинга.

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      "Есть оптимистический сценарий, очень надеюсь именно на него. Это очень зависит от работы архиереев в эти дни, которые остались", – пояснил Павленко.

      Он добавил, что сейчас представителей украинских церквей ждут насыщенные дни и результат будет на Соборе.

      "У каждой зарегистрированной по законодательству Украины церкви есть свой устав. Есть наработки Синода Вселенского патриархата, которые направлены на то, чтобы Томос был имплементирован в устав новой независимой церкви, поэтому версия, которая будет произведена архиереями и принята собором, станет уставом новой церкви", – сказал советник Президента Украины.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?​
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.

      5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева УПЦ КП Религия Единая поместная церковь Томос
      Источник: 24 канал
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