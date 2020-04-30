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      Сколько раз оккупанты нарушали перемирие с начала года: впечатляющая цифра

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      Сколько раз оккупанты нарушили режим тишины в Донбассе в 2020
      Владимир Кравченко / Пресс- служба Минобороны

      С начала 2020 года мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 7 тысячей случаев нарушения режима тишины на Донбассе. Вооруженные формирования России активно используют стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

      Оккупационные войска не отвели большую часть тяжелого вооружения на безопасное расстояние и нарушают Минские договоренности. Об этом сообщил в интервью Укринформу командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

      К теме На оккупированном Донбассе уже более 400 случаев COVID-19 – командующий ООС Кравченко

      Периодически противник осуществляет артиллерийские обстрелы со скрытых огневых позиций, которые, как правило, оборудованы в пределах оккупированных сел и городков. Боевики систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры,
      – рассказал Кравченко

      Наиболее активно противник действует в следующих направлениях:

      • Северодонецком;
      • Попаснянском;
      • Авдеевском;
      • Мариупольском.

      Оккупанты не позволяют работать миссии ОБСЕ: наблюдателей не допускают к военным объектам, неконтролируемым КПП на границе с Россией. Пророссийские боевики сообщают о якобы разминировании местности и закрытии территории из-за проведения учений. Из новых причин – проведение мер по противодействию коронавирусу.

      Обратите внимание! В штабе ООС сообщили, с начала 2020 год ликвидировали 143 захватчика и еще 273 были ранены. Кроме этого украинские военные уничтожили 28 единиц техники. В целом за время проведения ООС потери российско-оккупационных войск составили 1234 убитыми и 2074 ранеными.

      окуповані території
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе ОБСЕ Оккупированные территории
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