Скільки разів окупанти порушували перемир'я з початку року: вражаюча цифра

З початку 2020 року моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 7 тисяч випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Збройні формування Росії активно використовують стрілецьке озброєння, міномети та протитанкові ракетні комплекси.



Окупаційні війська не відвели більшість важкого озброєння на безпечні відстані та порушують Мінські домовленості. Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

До теми На окупованому Донбасі вже понад 400 випадків COVID-19, – командувач ООС Кравченко

Періодично противник здійснює артилерійські обстріли з прихованих вогневих позицій, які, як правило, обладнанні в межах окупованих сіл та містечок. Бойовики систематично обстрілюють населені пункти, внаслідок чого гинуть мирні люди, руйнуються житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури,

– розповів Кравченко

Найбільш активно противник діє у таких напрямках:

Сєверодонецькому;

Попаснянському;

Авдіївському;

Маріупольському напрямках.

Окупанти не дозволяють працювати місії ОБСЄ: спостерігачів не допускають до військових об’єктів, неконтрольованих КПП на кордоні з Росією. Проросійські бойовики повідомляють про начебто розмінування місцевості та закриття території на проведення навчань. Із нових причин – проведення заходів для протидії коронавірусу.

Зверніть увагу! У штабі ООС повідомили, за 2020 рік ліквідували 143 загарбників та ще 273 було поранено. Окрім цього українські вояки знищили 28 одиниць техніки. Всього за час проведення ООС втрати російсько-окупаційних військ склали 1234 вбитими та 2074 пораненими.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу