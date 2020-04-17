Сколько россиян хотят закрыть госграницу с Украиной: результаты исследования
За полгода в России на 3% увеличилось количество тех, кто хотел бы закрыть государственную границу с Украиной. Одновременно уменьшилось и количество тех, кто хотел бы объединить Россию и Украину в одно государство.
Опрос проводил КМИС совместно с российскими специалистами из "Левада-Центра" в январе – феврале 2020 года. Об этом информирует сайт Киевского международного института социологии.
Смотрите также Украинцы лучше относятся к россиянам, чем россияне к украинцам: результаты опроса
Исследования касательно России
Поддерживают закрытие границы с Украиной:
- Сентябрь 2019 – 23% россиян.
- Февраль 2020 – 26 %.
Поддерживают независимые отношения между Украиной и Россией без границ и таможен:
- Сентябрь 2019 – 54% россиян.
- Февраль 2020 – 56 %.
Поддерживают объединение РФ в одно государство с Украиной:
- Сентябрь 2019 – 19% россиян,
- Февраль 2020 – 15%.
Исследования касательно Украины
Поддерживают закрытие границы с Россией:
- Сентябрь 2019 – 41% украинцев.
- Февраль 2020 – 39%.
Поддерживают независимые отношения между Украиной и Россией без границ и таможен:
- Сентябрь 2019 – 49% украинцев.
- Февраль 2020 – 51%.
Каких отношений с Россией хотят в Украине / Фото КМИС
Уровень поддержки независимости Украины практически не меняется с 2014 года – 90%.
Социологи отмечают, большинство изменений – на уровне статистической погрешности.
"Левада-центр" проводил опрос 23 – 29 января 2020 года по репрезентативной выборке населения России – 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. КМИС проводил опрос с 8 до 18 февраля 2020 года, взяв интервью у 2038 респондентов из 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированных).
Читайте также
-
Что будет с украинской экономикой, сколько будет стоить доллар после коронавирусасегодня , 14:00
-
Пыль вокруг Киева: насколько опасно и как защититьсясегодня , 13:59
-
Поправочный спам: это может закончиться катастрофой для миллионов украинцевсегодня , 11:30
-
Больной коронавирусом ректор духовной семинарии УПЦ МП попросил прощениясегодня , 15:17
-
На Львовщине устроили крестный ход для выноса плащаницы: полиция открыла делосегодня , 16:03
-
Закон о едином налоговом счете вступил в силу после вето Зеленского: деталисегодня , 10:56