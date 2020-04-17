Сколько россиян хотят закрыть госграницу с Украиной: результаты исследования

За полгода в России на 3% увеличилось количество тех, кто хотел бы закрыть государственную границу с Украиной. Одновременно уменьшилось и количество тех, кто хотел бы объединить Россию и Украину в одно государство.

Опрос проводил КМИС совместно с российскими специалистами из "Левада-Центра" в январе – феврале 2020 года. Об этом информирует сайт Киевского международного института социологии.

Смотрите также Украинцы лучше относятся к россиянам, чем россияне к украинцам: результаты опроса

Исследования касательно России

Поддерживают закрытие границы с Украиной:

Сентябрь 2019 – 23% россиян.

Февраль 2020 – 26 %.

Поддерживают независимые отношения между Украиной и Россией без границ и таможен:

Сентябрь 2019 – 54% россиян.

Февраль 2020 – 56 %.

Поддерживают объединение РФ в одно государство с Украиной:

Сентябрь 2019 – 19% россиян,

Февраль 2020 – 15%.

Исследования касательно Украины

Поддерживают закрытие границы с Россией:

Сентябрь 2019 – 41% украинцев.

Февраль 2020 – 39%.

Поддерживают независимые отношения между Украиной и Россией без границ и таможен:

Сентябрь 2019 – 49% украинцев.

Февраль 2020 – 51%.



Каких отношений с Россией хотят в Украине / Фото КМИС

Уровень поддержки независимости Украины практически не меняется с 2014 года – 90%.

Социологи отмечают, большинство изменений – на уровне статистической погрешности.

"Левада-центр" проводил опрос 23 – 29 января 2020 года по репрезентативной выборке населения России – 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. КМИС проводил опрос с 8 до 18 февраля 2020 года, взяв интервью у 2038 респондентов из 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированных).