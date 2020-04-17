Украинцы лучше относятся к россиянам, чем россияне к украинцам: результаты опроса

Украинцы всегда лучше относились к россиянам, чем жители соседней страны к нам. За все время исследовании только один раз отношение россиян к Украине было чуть лучше, чем украинцев к России.

Такие результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", которые осуществляется с 2008 года. Они опросили украинцев и росиян на предмет отношения друг к другу в феврале 2020 года.

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Как украинцы относятся к России

В Украине в феврале 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 33%, 13% не определились за полгода (с сентября 2019 года года, когда проводились последние замеры) ситуация в Украине по отношению к России практически не изменилась.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 39%, в Центре – 47%, на Юге – 68%, на Востоке – 80%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в Западном регионе (51%), меньше всего таких – в Восточном регионе (11%).

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Как россияне относятся к украинцам

В России наоборот, количество тех, кто хорошо или очень хорошо относится к Украине, уменьшилось (было 56%, стало 41%). Количество тех, кто относится отрицательно к Украине увеличилась (было 31%, стало 47%).

Украинцы все еще намного лучше относятся к России, чем россияне к Украине (54% по сравнению с 41%, то есть разница в 13 процентных пунктов).



Динамика хорошего отношения населения Украины к России и России в Украину / КМИС

"За весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 года) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России", – говорится в отчете социологов.

При этом авторы исследования отмечают, что после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%). Но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось.