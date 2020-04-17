15:06
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Украинцы лучше относятся к россиянам, чем россияне к украинцам: результаты опроса

      - Читати новину українською
      Отношение украинцев к россиянам / EADaily

      Украинцы всегда лучше относились к россиянам, чем жители соседней страны к нам. За все время исследовании только один раз отношение россиян к Украине было чуть лучше, чем украинцев к России.

      Такие результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", которые осуществляется с 2008 года. Они опросили украинцев и росиян на предмет отношения друг к другу в феврале 2020 года.

      К слову Является ли Россия участником войны на Донбассе: результаты опроса жителей востока Украины

      Как украинцы относятся к России

      В Украине в феврале 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 33%, 13% не определились за полгода (с сентября 2019 года года, когда проводились последние замеры) ситуация в Украине по отношению к России практически не изменилась.

      Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 39%, в Центре – 47%, на Юге – 68%, на Востоке – 80%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в Западном регионе (51%), меньше всего таких – в Восточном регионе (11%).

      Читайте также Сколько украинский поддерживают интеграцию с ЕС и вступление в НАТО: опрос

      Как россияне относятся к украинцам

      В России наоборот, количество тех, кто хорошо или очень хорошо относится к Украине, уменьшилось (было 56%, стало 41%). Количество тех, кто относится отрицательно к Украине увеличилась (было 31%, стало 47%).

      Украинцы все еще намного лучше относятся к России, чем россияне к Украине (54% по сравнению с 41%, то есть разница в 13 процентных пунктов).


      Динамика хорошего отношения населения Украины к России и России в Украину / КМИС

      "За весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 года) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России", – говорится в отчете социологов.

      При этом авторы исследования отмечают, что после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%). Но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Социологическое исследование Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:31 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 272092
      сегодня , 10:15 Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      Традиції 126620
      сегодня , 10:37 Дым из Чернобыля пошел на Киев: воздух в столице самый загрязненный в мире – фото, видео
      Новини України 29050
      сегодня , 11:51 Пробки из-за блокпостов на въезде в Киев: какова ситуация на данный момент – видео
      Новини України 7054
      сегодня , 14:02 Как открыть ФЛП онлайн на карантине: подробная инструкция
      Статті 127162
      сегодня , 10:19 "Не знали с чем сталкиваемся": как встретили коронавирус в "украинском Ухане" Монастыриске
      Новини України 3232
      сегодня , 13:52 На Житомирщине лесной пожар перекинулся на село, пострадал мужчина: фото и видео
      Новини України 3889
      сегодня , 12:00 Коронавирус COVID-2019 в Китае: количество жертв больше, чем считали до сих пор
      Медицина 233734
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:38 Пасха 2020: все о праздновании в Украине
      Квітослава Туз
      сегодня , 14:05 Песчаные бури и пожары: в чем причина и какие последствия для экологии
      Інна Жолобович