Українці краще ставляться до росіян, аніж росіяни до українців: результати опитування

Українці завжди краще ставилися до росіян, аніж жителі сусідньої країни до нас. За всі часи дослідження лише один раз ставлення росіян до України було дещо кращим, аніж українців до Росії.

Такі результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології та російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", що здійснюється з 2008 року. Вони опитали українців та росіян щодо ставлення один до одного в лютому 2020 року.

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Як українці ставляться до Росії

В Україні у лютому 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 54% українців, погано або дуже погано — 33%, 13% не визначилися за пів року (з вересня 2019 року, коли проводилися останні заміри) ситуація в Україні щодо ставлення до Росії практично не змінилася.

Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 39%, у Центрі – 47%, на Півдні – 68%, на Сході – 80%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (51%), найменше таких – у Східному регіоні (11%).

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Як росіяни ставляться до українців

В Росії навпаки, кількість тих, хто добре або дуже добре ставиться до України, зменшилася (було 56%, стало 41%). Кількість тих, хто ставиться негативно до України збільшилася (було 31%, стало 47%).

Українці все ще набагато краще ставляться до Росії, ніж росіяни до України (54% у порівнянні з 41%, тобто різниця у 13 відсоткових пунктів).



Динаміка доброго ставлення населення України до Росії та Росії до України / КМІС

"За весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. У вересні 2019 року ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії", – йдеться у звіті соціологів.

При цьому автори дослідження відзначають, що після анексії Криму та початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%). Та після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося.