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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Скільки росіян хочуть закрити держкордон з Україною: результати дослідження

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      Зменшилась кількість росіян. що хочуть спільну з українцями державу / Lenta.ua

      За півроку у Росії на 3% збільшилась кількість тих, хто хотів би закрити державний кордон з Україною. Водночас зменшилась і кількість тих, хто хотів би об'єднати Росію та Україну в одну державу.

      Опитування проводив КМІС разом з російськими фахівцями із "Левада-Центру" у січні – лютому 2020 року. Про це інформує сайт Київського міжнародного інституту соціології.

      Дивіться також Українці краще ставляться до росіян, аніж росіяни до українців: результати опитування

      Дослідження щодо Росії

      Підтримують закриття кордону з Україною:

      • Вересень 2019 – 23% росіян.
      • Лютий 2020 – 26 %.

      Підтримують незалежні відносини між Україною та Росією без кордонів та митниць:

      • Вересень 2019 – 54% росіян.
      • Лютий 2020 – 56 %.

      Підтримують об'єднання РФ в одну державу з Україною:

      • Вересень 2019 – 19% росіян,
      • Лютий 2020 – 15%.

      Дослідження щодо України

      Підтримують закриття кордону з Росією:

      • Вересень 2019 – 41% українців.
      • Лютий 2020 – 39%.

      Підтримують незалежні відносини між Україною та Росією без кордонів та митниць:

      • Вересень 2019 – 49% українців.
      • Лютий 2020 – 51%.


      Яких відносин з Росією хочуть в Україні / Фото КМІС

      Рівень підтримки незалежності України практично не змінний з 2014 року – 90%.

      Соціологи зазначають, більшість змін – на рівні статистичної похибки.

      "Левада-центр" проводив опитування 23 – 29 січня 2020 року за репрезентативною вибіркою населення Росії – 1600 осіб у віці 18 років і старше. КМІС проводив опитування з 8 до 18 лютого 2020 року, взявши інтерв'ю у 2038 респондентів зі 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім окупованих).

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Соціологічне дослідження
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