Скільки росіян хочуть закрити держкордон з Україною: результати дослідження

За півроку у Росії на 3% збільшилась кількість тих, хто хотів би закрити державний кордон з Україною. Водночас зменшилась і кількість тих, хто хотів би об'єднати Росію та Україну в одну державу.

Опитування проводив КМІС разом з російськими фахівцями із "Левада-Центру" у січні – лютому 2020 року. Про це інформує сайт Київського міжнародного інституту соціології.

Дивіться також Українці краще ставляться до росіян, аніж росіяни до українців: результати опитування

Дослідження щодо Росії

Підтримують закриття кордону з Україною:

Вересень 2019 – 23% росіян.

Лютий 2020 – 26 %.

Підтримують незалежні відносини між Україною та Росією без кордонів та митниць:

Вересень 2019 – 54% росіян.

Лютий 2020 – 56 %.

Підтримують об'єднання РФ в одну державу з Україною:

Вересень 2019 – 19% росіян,

Лютий 2020 – 15%.

Дослідження щодо України

Підтримують закриття кордону з Росією:

Вересень 2019 – 41% українців.

Лютий 2020 – 39%.

Підтримують незалежні відносини між Україною та Росією без кордонів та митниць:

Вересень 2019 – 49% українців.

Лютий 2020 – 51%.



Яких відносин з Росією хочуть в Україні / Фото КМІС

Рівень підтримки незалежності України практично не змінний з 2014 року – 90%.

Соціологи зазначають, більшість змін – на рівні статистичної похибки.

"Левада-центр" проводив опитування 23 – 29 січня 2020 року за репрезентативною вибіркою населення Росії – 1600 осіб у віці 18 років і старше. КМІС проводив опитування з 8 до 18 лютого 2020 року, взявши інтерв'ю у 2038 респондентів зі 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім окупованих).