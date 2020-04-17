Скільки росіян хочуть закрити держкордон з Україною: результати дослідження
За півроку у Росії на 3% збільшилась кількість тих, хто хотів би закрити державний кордон з Україною. Водночас зменшилась і кількість тих, хто хотів би об'єднати Росію та Україну в одну державу.
Опитування проводив КМІС разом з російськими фахівцями із "Левада-Центру" у січні – лютому 2020 року. Про це інформує сайт Київського міжнародного інституту соціології.
Дивіться також Українці краще ставляться до росіян, аніж росіяни до українців: результати опитування
Дослідження щодо Росії
Підтримують закриття кордону з Україною:
- Вересень 2019 – 23% росіян.
- Лютий 2020 – 26 %.
Підтримують незалежні відносини між Україною та Росією без кордонів та митниць:
- Вересень 2019 – 54% росіян.
- Лютий 2020 – 56 %.
Підтримують об'єднання РФ в одну державу з Україною:
- Вересень 2019 – 19% росіян,
- Лютий 2020 – 15%.
Дослідження щодо України
Підтримують закриття кордону з Росією:
- Вересень 2019 – 41% українців.
- Лютий 2020 – 39%.
Підтримують незалежні відносини між Україною та Росією без кордонів та митниць:
- Вересень 2019 – 49% українців.
- Лютий 2020 – 51%.
Яких відносин з Росією хочуть в Україні / Фото КМІС
Рівень підтримки незалежності України практично не змінний з 2014 року – 90%.
Соціологи зазначають, більшість змін – на рівні статистичної похибки.
"Левада-центр" проводив опитування 23 – 29 січня 2020 року за репрезентативною вибіркою населення Росії – 1600 осіб у віці 18 років і старше. КМІС проводив опитування з 8 до 18 лютого 2020 року, взявши інтерв'ю у 2038 респондентів зі 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім окупованих).
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