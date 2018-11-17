Сколько россиян и почему покупают подделки: ошеломляющие результаты исследования

Россия, утопая в "госдепо-минфиновских" санкциях и переезжая бульдозерами центнеры голландского сыра, вспомнила, как это жить в бурных 90-х. Когда на картонных коробках красовались "Кроссовки abiBas" с четырьмя полосами и эксклюзивные вещи от "Ольче и "Банана". Нет, сейчас совсем не об импортозамещении, а о чистой воды контрафакте.

42% – столько россиян покупают контрафакт лишь из-за того, что он дешевле оригинальных товаров. Читайте также: Сколько россиян готовы одобрить репрессии РФ относительно других национальностей: шокирующие цифры Наибольшей популярностью пользуются подделки в сфере легкой промышленности – 23%.

Подделки в сфере легкой промышленности являются наиболее популярными 21 % соглашаются на продуктовый контрафакт из-за более низкой цены. 10% покупают контрафкты фармацевтических препаратов.

Многих привлекает низкая цена контрафакта При этом 69% продавцов контрафакта в России открыто признаются, что торгуют поддельными товарами. И лишь 20% предполагают, что их контрафактный товар может быть некачественным. Наиболее честными оказались торговцы в Казани – почти 90% признали, что торгуют контрафаком.

Продавцы признаются, что продают подделки Данные: Минпромторг, BrandMonitor Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.