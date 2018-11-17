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      Сколько россиян и почему покупают подделки: ошеломляющие результаты исследования

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      Россия, утопая в "госдепо-минфиновских" санкциях и переезжая бульдозерами центнеры голландского сыра, вспомнила, как это жить в бурных 90-х. Когда на картонных коробках красовались "Кроссовки abiBas" с четырьмя полосами и эксклюзивные вещи от "Ольче и "Банана". Нет, сейчас совсем не об импортозамещении, а о чистой воды контрафакте.

      42% – столько россиян покупают контрафакт лишь из-за того, что он дешевле оригинальных товаров.

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      Наибольшей популярностью пользуются подделки в сфере легкой промышленности – 23%.

      росія контрафакт
      Подделки в сфере легкой промышленности являются наиболее популярными

      21 % соглашаются на продуктовый контрафакт из-за более низкой цены. 10% покупают контрафкты фармацевтических препаратов.

      росія контрафакт
      Многих привлекает низкая цена контрафакта

      При этом 69% продавцов контрафакта в России открыто признаются, что торгуют поддельными товарами. И лишь 20% предполагают, что их контрафактный товар может быть некачественным. Наиболее честными оказались торговцы в Казани – почти 90% признали, что торгуют контрафаком.

      росія контрафакт
      Продавцы признаются, что продают подделки

      Данные: Минпромторг, BrandMonitor

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости России Цены социологическое исследование
      Источник: 24 канал
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