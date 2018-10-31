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      Сколько россиян готовы одобрить репрессии РФ относительно других национальностей

      22 Читати новину українською

      Ксенофобия – резкое неприятие, осуждение всего чужого. Очевидно, это слово синоним не к россиянам, а к руководству Эрэфии. Потому что, когда мосты рушатся, города умирают, а уровень жизни и уровнем-то назвать нельзя – легче искать внешнего врага. И если бы это был кто-то один – можно понять, но не могут поганцами быть все вокруг.

      55% – более половины россиян с неприязнью относятся к Украине.

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      Крайне негативно воспринимает Украину каждый четвертый россиянин.

      росія ксенофобія
      55 % россиян с неприязнью относятся к Украине

      На второй строчке нелюбви – Соединенные Штаты Америки – 54%.

      росія сша
      54 % россиян плохо относятся к США

      Тройку ненависти россиян замыкает Европейский союз неприязнь к которому испытывает 46% населения России.

      росія європа
      46 % негативно относятся к Европе

      Около 30% населения России разделяют расистские лозунги и готовы принять со стороны государства репрессивные меры в отношении лиц других национальностей. Вцелом, за последние несколько месяцев россияне стали хуже относиться к людям других национальностей.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости России Новости США Европа Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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