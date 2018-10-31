Сколько россиян готовы одобрить репрессии РФ относительно других национальностей

Ксенофобия – резкое неприятие, осуждение всего чужого. Очевидно, это слово синоним не к россиянам, а к руководству Эрэфии. Потому что, когда мосты рушатся, города умирают, а уровень жизни и уровнем-то назвать нельзя – легче искать внешнего врага. И если бы это был кто-то один – можно понять, но не могут поганцами быть все вокруг.

55% – более половины россиян с неприязнью относятся к Украине. Читайте также: Кто, по мнению россиян, отравил Скрипалей: доказательства медиазомбирования – в цифрах Крайне негативно воспринимает Украину каждый четвертый россиянин.

55 % россиян с неприязнью относятся к Украине На второй строчке нелюбви – Соединенные Штаты Америки – 54%.

54 % россиян плохо относятся к США Тройку ненависти россиян замыкает Европейский союз неприязнь к которому испытывает 46% населения России.

46 % негативно относятся к Европе Около 30% населения России разделяют расистские лозунги и готовы принять со стороны государства репрессивные меры в отношении лиц других национальностей. Вцелом, за последние несколько месяцев россияне стали хуже относиться к людям других национальностей. Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.