Ксенофобія – різке несприйняття, засудження усього чужого. Очевидно, це слово синонім не до росіян, а до керівництва Ерефії. Бо коли мости валяться, міста занепадають, а рівень життя і рівнем назвати не можна – найлегше шукати зовнішнього ворога. І якби це був хтось один – можна зрозуміти, але ж не можуть поганцями бути усі навколо.

55 % – більше ніж половина росіян з неприязню ставиться до України. Читайте також: Хто, на думку росіян, отруїв Скрипалів: докази медіазомбування – у цифрах Вкрай негативно сприймає Україну кожен четвертий росіянин.

55 % росіян неприязно ставляться до України На другій сходинці нелюбові – Сполучені Штати Америки – 54 %.

54 % росіян недобре ставляться до США Трійку ненависті для россіян замикає Європейський союз неприязнь до якого відчуває 46 % населення Росії.

46 % негативно ставляться до Європи До 30 % населення Росії поділяють расистські гасла і готові схвалити з боку держави репресивні заходи щодо осіб інших національностей. Загалом за останні кілька місяців росіяни почали гірше ставитись до людей інших національностей. Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.