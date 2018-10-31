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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Скільки росіян готові схвалити державні репресії щодо інших національностей: шокуючі цифри

      497 Читать новость на русском

      Ксенофобія – різке несприйняття, засудження усього чужого. Очевидно, це слово синонім не до росіян, а до керівництва Ерефії. Бо коли мости валяться, міста занепадають, а рівень життя і рівнем назвати не можна – найлегше шукати зовнішнього ворога. І якби це був хтось один – можна зрозуміти, але ж не можуть поганцями бути усі навколо.

      55 % – більше ніж половина росіян з неприязню ставиться до України.

      Читайте також: Хто, на думку росіян, отруїв Скрипалів: докази медіазомбування – у цифрах

      Вкрай негативно сприймає Україну кожен четвертий росіянин. 

      росія ксенофобія
      55 % росіян неприязно ставляться до України

      На другій сходинці нелюбові – Сполучені Штати Америки – 54 %. 

      росія сша
      54 % росіян недобре ставляться до США

      Трійку ненависті для россіян замикає Європейський союз неприязнь до якого відчуває 46 % населення Росії. 

      росія європа
      46 % негативно ставляться до Європи

      До 30 % населення Росії поділяють расистські гасла і готові схвалити з боку держави репресивні заходи щодо осіб інших національностей. Загалом за останні кілька місяців росіяни почали гірше ставитись до людей інших національностей.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Новини Росії Новини США Європа Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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