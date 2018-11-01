Сколько россиян негативно относятся к партии "Единая Россия": потрясающая статистика

Когда в начале сентября "единороссы" увидели результаты после "Единого дня голосования", то заметный регресс действующей партии в регионах попытались списать на пенсионную реформу. А чтобы не проиграть губернаторское кресло, в Приморском крае, например, второй тур вообще отменили из-за фальсификаций. Рейтинги партии "Единой России" такие, что самое дешевое решение – ликвидировать.

37% – столько россиян негативно относятся к правящей партии "Единая Россия". Это самый низкий показатель за последние 12 лет.

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51% россиян уверены, что цели партии не соответствуют целям простого народа. Лишь 3% основной причиной недовольства назвали пенсионную реформу.



Россияне считают, что цели партии не соответствуют целям простого народа

9% граждан России не видят "изменений к лучшему", а 31% уверен, если бы не Путин – партия вообще бы потеряла народную поддержку.



Россияне уверены, если бы не Путин, то партия потеряла бы народную поддержку

Ранее 66% россиян заявили, что хотели бы изменить конституцию. Еще пять лет назад такую идею поддерживало на 20% меньше.