Коли на початку вересня "єдинороси" побачили результати після "Єдиного дня голосування", то помітний регрес чинної партії у регіонах спробували списали на пенсійну реформу. А щоб не програти губернаторське крісло, в Приморському краї, наприклад, другий тур узагалі скасували через фальсифікації. Рейтинги партії "Єдиної Росії" такі, що найдешевше рішення – ліквідувати.

37% – стільки росіян негативно ставляться до провладної партії "Єдина Росія". Це найнижчий показник за останні 12 років. Читайте також: Скільки росіян готові схвалити державні репресії щодо інших національностей: шокуючі цифри 51% росіян упевнені, що цілі партії не відповідають цілям простолюду. Лише 3% основною причиною невдоволення назвали пенсійну реформу.

Росіяни вважають, що цілі партії не відповідають цілям простолюду 9% громадян Росії не бачать "змін на краще", а 31% впевнений, якби не Путін – партія узагалі б втратила народну підтримку.

Росіяни впевнені, якби не Путін, то партія втратила б народну підтримку Раніше 66% росіян заявили, що хотіли б змінити конституцію. Ще п'ять років тому таку ідею підтримували на 20% менше.