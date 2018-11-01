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      Скільки росіян негативно ставляться до партії "Єдина Росія": приголомшлива статистика

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      Коли на початку вересня "єдинороси" побачили результати після "Єдиного дня голосування", то помітний регрес чинної партії у регіонах спробували списали на пенсійну реформу. А щоб не програти губернаторське крісло, в Приморському краї, наприклад, другий тур узагалі скасували через фальсифікації. Рейтинги партії "Єдиної Росії" такі, що найдешевше рішення – ліквідувати.

      37% – стільки росіян негативно ставляться до провладної партії "Єдина Росія". Це найнижчий показник за останні 12 років.

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      51% росіян упевнені, що цілі партії не відповідають цілям простолюду. Лише 3% основною причиною невдоволення назвали пенсійну реформу.

      єдина росія
      Росіяни вважають, що цілі партії не відповідають цілям простолюду

      9% громадян Росії не бачать "змін на краще", а 31% впевнений, якби не Путін – партія узагалі б втратила народну підтримку.

      єдина росія
      Росіяни впевнені, якби не Путін, то партія втратила б народну підтримку

      Раніше 66% росіян заявили, що хотіли б змінити конституцію. Ще п'ять років тому таку ідею підтримували на 20% менше.

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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