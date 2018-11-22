Сколько россиян считают Путина виновным в проблемах России: неожиданные данные

Две трети россиян – 61% – убеждены, что глава Кремля Владимир Путин ответственен за проблемы, вставшие перед страной за время его президентства.

Таковы результаты опроса, опубликованные русской социологической службой "Левада-центр".

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Впервые отметка неодобрения действий Путина достигла такого высокого процента.

С 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 22% считают, что руководитель Кремля ответственен "в определенной степени". 10% опрошенных возлагают вину на "нерадивых и коррумпированных чиновников". Для 6% респондентов во всем виноваты "объективные обстоятельства".

Как пишет "Радио Свобода", еще год назад полностью ответственным за проблемы внутри страны считали Путина 55% россиян, а не 61%, как сейчас.

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В общем, симпатии к российскому президенту упали. На вопрос, проголосовали ли бы вы за Путина на выборах, если бы они состоялись в следующее воскресенье, положительно ответили 56% опрошенных. А на настоящих выборах в марте 2018-го Путин набрал 77% голосов.

При этом 41% респондентов убежден, что Путин ведет страну "неправильным путем".

Опрос проводился с 18 по 24 октября 2018 года в 156 населенных пунктах РФ.