Скільки росіян вважають Путіна винним у проблемах Росії: неочікувані дані

Дві третини росіян – 61% – переконані, що очільник Кремля Володимир Путін відповідальний за проблеми, які постали перед країною за час його президентства.

Такими є результати опитування, опубліковані російською соціологічною службою "Левада-центр".

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Вперше позначка щодо несхвалення дій Путіна сягнула такого високого відсотку.

З 1600 людей віком 18 років і старше 22% вважають, що керманич Кремля відповідальний "деякою мірою". 10% опитаних покладають провину на "недбайливих і корумпованих чиновників". Для 6% респондентів у всьому винні "об’єктивні обставини".

Як пише "Радіо Свобода", ще рік тому повністю відповідальним за негаразди всередині країни вважали Путіна 55% росіян, а не 61%, як нині.

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Загалом, симпатії до російського президента впали. На запитання, чи проголосували б ви за Путіна на виборах, якби вони відбулись наступної неділі, позитивно відповіли 56% опитаних. А на дійсних виборах у березні 2018-ого Путін набрав 77% голосів.

При цьому 41% респондентів переконаний, що Путін веде країну "неправильним шляхом".

Опитування проводилось з 18 по 24 жовтня 2018 року у 156 населених пунктах РФ.