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      Маю великі сумніви, що Путін відмовився від агресивної політики щодо України, – Полторак

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      Степан Полторак заявив, що загроза повномасштабної відкритої агресії зі сторони Росії залишається
      Степан Полторак заявив, що загроза повномасштабної відкритої агресії зі сторони Росії залишається / 24 канал

      Цивільний міністр оборони України Степан Полторак заявив, що загроза повномасштабної відкритої агресії зі сторони Росії залишається. Москва наразі не подає ознак відмови від агресивної політики щодо України.

      Про це Полторак сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

      Я думаю, однозначно не можна казати про те, що немає загрози відкритої агресії. Нажаль, у мене є великі сумніви в тому, що Росія і Путін відмовились від агресивної політики щодо України, і – вони відмовились від відкритої агресії проти України. Принаймні, їхні дії свідчать зовсім про інше,
      – сказав міністр оборони.

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      Він додав, що збройний конфлікт на сході України і далі перебуває в активній фазі. Цей конфлікт, за словами Полторака, ніяк не можна назвати замороженим.

      "Він є гарячим, але трохи стриманим. І тут причин дуже багато, чому він не є достатньо високої інтенсивності і активності. Збройні сили цей час використовують для того, щоб підвищити рівень готовності, технологічного оснащення, рівень підготовки особового складу", – сказав міністр.

      До слова, 21 листопада міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що його країна надасть Україні додаткову військову підтримку у зв'язку із діями Росії. Міністр наголосив, що Британія є рішучим партнером для України, поки та продовжує боротись із російською агресією.

      Теги: Новини політики Новини України Міністерство оборони України Степан Полторак Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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