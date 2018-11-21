Британія надасть Україні додаткові війська та корабель Королівського флоту, – ЗМІ

Британія є рішучим партнером для України, поки та продовжує боротись із російською агресією. У зв'язку із діями Росії Лондон надасть Києву додаткову військову підтримку.

Про це заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон, пише The Daily Telegraph.

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Видання зазначає, що Британія розмістить в Україні додаткові війська та корабель Королівського флоту "для захисту свободи та демократії".

Поки Україна зіштовхується з російськими агресивними діями, вона знайде рішучого партнера у Сполученому Королівстві,

– сказав міністр оборони Великої Британії.

Так, у регіоні буде розміщений багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великої Британії Echo з екіпажем у складі 72 осіб. Окрім того, британські військові тренуватимуть українські спецпідрозділи та морських піхотинців.

"Продовжуючи співпрацювати, чи то шляхом підготовки навчальних програм, чи військових навчань, ми допомагаємо Україні стати на захист нашої свободи і демократії", – цитує видання слова Вільямсона.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що між Україною та США тривають перемовини щодо поставок нових одиниць оборонного обладнання. Однак будь-які деталі наразі не розголошуються.