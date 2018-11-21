Британия предоставит Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота, – СМИ
Британия является решительным партнером для Украины, пока та продолжает бороться с российской агрессией. В связи с действиями России Лондон окажет Киеву дополнительную военную поддержку.
Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, пишет The Daily Telegraph.
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Издание отмечает, что Британия разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота "для защиты свободы и демократии".
Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет решительного партнера в Соединенном Королевстве,
– сказал министр обороны Великобритании.
Так, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек. Кроме того, британские военные будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев.
"Продолжая сотрудничать, либо путем подготовки учебных программ, либо военных учений, мы помогаем Украине стать на защиту нашей свободы и демократии", – цитирует издание слова Уильямсона.
Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что между Украиной и США продолжаются переговоры относительно поставок новых единиц оборонительного оборудования. Однако какие-либо детали пока не разглашаются.