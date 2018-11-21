Британия предоставит Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота, – СМИ

Британия является решительным партнером для Украины, пока та продолжает бороться с российской агрессией. В связи с действиями России Лондон окажет Киеву дополнительную военную поддержку.

Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, пишет The Daily Telegraph.

Читайте также: Почему Украина закупает двигатели для танков у России: ответ детектива НАБУ

Издание отмечает, что Британия разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота "для защиты свободы и демократии".

Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет решительного партнера в Соединенном Королевстве,

– сказал министр обороны Великобритании.

Так, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек. Кроме того, британские военные будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев.

"Продолжая сотрудничать, либо путем подготовки учебных программ, либо военных учений, мы помогаем Украине стать на защиту нашей свободы и демократии", – цитирует издание слова Уильямсона.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что между Украиной и США продолжаются переговоры относительно поставок новых единиц оборонительного оборудования. Однако какие-либо детали пока не разглашаются.