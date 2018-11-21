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      Британия предоставит Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота, – СМИ

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      Британия разместит в Украине дополнительные войска и корабль ВМС
      Британия разместит в Украине дополнительные войска и корабль ВМС / Фото из открытых источников

      Британия является решительным партнером для Украины, пока та продолжает бороться с российской агрессией. В связи с действиями России Лондон окажет Киеву дополнительную военную поддержку.

      Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, пишет The Daily Telegraph.

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      Издание отмечает, что Британия разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота "для защиты свободы и демократии".

      Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет решительного партнера в Соединенном Королевстве,
      – сказал министр обороны Великобритании.

      Так, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек. Кроме того, британские военные будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев.

      "Продолжая сотрудничать, либо путем подготовки учебных программ, либо военных учений, мы помогаем Украине стать на защиту нашей свободы и демократии", – цитирует издание слова Уильямсона.

      Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что между Украиной и США продолжаются переговоры относительно поставок новых единиц оборонительного оборудования. Однако какие-либо детали пока не разглашаются.

      Теги: Новости политики Новости России Война на Донбассе Великобритания
      Источник: 24 Канал
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