Сколько россиян воспринимают Украину враждебной страной
Один из ключей к успешному многолетнему правлению Россией – не решать внутренние проблемы, а найти внешнего врага. В таком случае очень удобно все беды перекладывать именно на него. И оказывается среди этого зла Украина занимает ведущее место.
53% россиян воспринимают Украину как враждебную страну. За год этот показатель вырос на 14%.
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26% считает реальной военную угрозу со стороны Украины.
Россияне считают Украину враждебной
И все же более враждебным государством, чем Украину россияне считают США – 67%. 53% реально верят что США могут напасть на Россию.
Россияне верят, что них может напасть США
В рейтинге враждебности к России далее идут Великобритания – 25 %, Польша – 12%, Грузия – 12% и Германия – 9%.
Страны, которые россияне считают вражескими
А вот наиболее дружественными странами россияне называют Китай – 45 %, Беларусь – 30%, Казахстан – 21%, Сирию и Турцию по 13 %.
Страны, россияне считают дружественными
Данные: ВЦИКОМ
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