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      Сколько россиян воспринимают Украину враждебной страной

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      Один из ключей к успешному многолетнему правлению Россией – не решать внутренние проблемы, а найти внешнего врага. В таком случае очень удобно все беды перекладывать именно на него. И оказывается среди этого зла Украина занимает ведущее место.

      53% россиян воспринимают Украину как враждебную страну. За год этот показатель вырос на 14%.

      Читайте также: На что рассчитывают украинцы, чтобы достойно жить на пенсии: детали в цифрах

      26% считает реальной военную угрозу со стороны Украины.

      росія україна війна
      Россияне считают Украину враждебной

      И все же более враждебным государством, чем Украину россияне считают США – 67%. 53% реально верят что США могут напасть на Россию.

      росія україна війна
      Россияне верят, что них может напасть США

      В рейтинге враждебности к России далее идут Великобритания – 25 %, Польша – 12%, Грузия – 12% и Германия – 9%.

      ураїна росія війна
      Страны, которые россияне считают вражескими

      А вот наиболее дружественными странами россияне называют Китай – 45 %, Беларусь – 30%, Казахстан – 21%, Сирию и Турцию по 13 %.

      росія україна війна
      Страны, россияне считают дружественными

      Данные: ВЦИКОМ

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости США Новости России
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