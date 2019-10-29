Сколько россиян воспринимают Украину враждебной страной

Один из ключей к успешному многолетнему правлению Россией – не решать внутренние проблемы, а найти внешнего врага. В таком случае очень удобно все беды перекладывать именно на него. И оказывается среди этого зла Украина занимает ведущее место.

53% россиян воспринимают Украину как враждебную страну. За год этот показатель вырос на 14%.

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26% считает реальной военную угрозу со стороны Украины.



Россияне считают Украину враждебной

И все же более враждебным государством, чем Украину россияне считают США – 67%. 53% реально верят что США могут напасть на Россию.



Россияне верят, что них может напасть США

В рейтинге враждебности к России далее идут Великобритания – 25 %, Польша – 12%, Грузия – 12% и Германия – 9%.



Страны, которые россияне считают вражескими

А вот наиболее дружественными странами россияне называют Китай – 45 %, Беларусь – 30%, Казахстан – 21%, Сирию и Турцию по 13 %.



Страны, россияне считают дружественными

Данные: ВЦИКОМ

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