Скільки росіян сприймають Україну ворожою країною

Один із ключів до успішного багаторічного правління Росією – не вирішувати внутрішні проблеми, а знайти зовнішнього ворога. В такому вападу дуже зручно усі біди перекладати саме на нього. І виявляється, що серед того зла Україна посідає провідне місце.

53% росіян сприймають Україну, як ворожу країну. За рік цей показник зріс на 14%.

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26% вважає реальною військову загрозу з боку України.



Росіяни вважають Україну ворожою

І все ж більш ворожою державою, ніж Україну росіяни вважають США – 67%. 53% реально вірять що США можуть напасти на Росію.



Росіяни вірять, що них може напасти США

У рейтингу ворожості до Росії далі йдуть Великобританія – 25 %, Польща – 12%, Грузія – 12% та Німеччина – 9%.



Країни, яких росіяни вважають ворожими

А от найбільш дружніми країнами росіяни називають Китай – 45 %, Білорусь – 30%, Казахстан – 21%, Сирія та Туреччина по 13 %.



Країни, яких росіяни вважають дружніми

Дані: ВЦИКОМ

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