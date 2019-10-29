Скільки росіян сприймають Україну ворожою країною
Один із ключів до успішного багаторічного правління Росією – не вирішувати внутрішні проблеми, а знайти зовнішнього ворога. В такому вападу дуже зручно усі біди перекладати саме на нього. І виявляється, що серед того зла Україна посідає провідне місце.
53% росіян сприймають Україну, як ворожу країну. За рік цей показник зріс на 14%.
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26% вважає реальною військову загрозу з боку України.
Росіяни вважають Україну ворожою
І все ж більш ворожою державою, ніж Україну росіяни вважають США – 67%. 53% реально вірять що США можуть напасти на Росію.
Росіяни вірять, що них може напасти США
У рейтингу ворожості до Росії далі йдуть Великобританія – 25 %, Польща – 12%, Грузія – 12% та Німеччина – 9%.
Країни, яких росіяни вважають ворожими
А от найбільш дружніми країнами росіяни називають Китай – 45 %, Білорусь – 30%, Казахстан – 21%, Сирія та Туреччина по 13 %.
Країни, яких росіяни вважають дружніми
Дані: ВЦИКОМ
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