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      Скільки росіян сприймають Україну ворожою країною

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      Один із ключів до успішного багаторічного правління Росією – не вирішувати внутрішні проблеми, а знайти зовнішнього ворога. В такому вападу дуже зручно усі біди перекладати саме на нього. І виявляється, що серед того зла Україна посідає провідне місце.

      53% росіян сприймають Україну, як ворожу країну. За рік цей показник зріс на 14%.

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      26% вважає реальною військову загрозу з боку України.

      росія україна війна
      Росіяни вважають Україну ворожою

      І все ж більш ворожою державою, ніж Україну росіяни вважають США – 67%. 53% реально вірять що США можуть напасти на Росію.

      росія україна війна
      Росіяни вірять, що них може напасти США

      У рейтингу ворожості до Росії далі йдуть Великобританія – 25 %, Польща – 12%, Грузія – 12% та Німеччина – 9%.

      ураїна росія війна
      Країни, яких росіяни вважають ворожими

      А от найбільш дружніми країнами росіяни називають Китай – 45 %, Білорусь – 30%, Казахстан – 21%, Сирія та Туреччина по 13 %.

      росія україна війна
      Країни, яких росіяни вважають дружніми

      Дані: ВЦИКОМ

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини США Новини Росії
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