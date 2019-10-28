Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 жовтня – Володимир Зеленський відвідав Золоте-4 і там не обійшовся без скандалу. Глава держави поспілкувався на "високих тонах" з добровольцями. Певно, майстер-клас йому давав олігарх Ігор Коломойський. "Слуги" посіли місця старої влади, то тепер може бути і навпаки. Луценко стане весільним фотографом, а Гройсман – нянею для дітей.
Також у випуску:
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Чому пам'ятник Ярославу Мудрому став мемом.
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