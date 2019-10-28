Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 25 октября – Владимир Зеленский посетил Золотое-4 и там не обошлось без скандала. Глава государства пообщался на "высоких тонах" с добровольцами. Вероятно, мастер-класс ему давал олигарх Игорь Коломойский. "Слуги" заняли места старой власти, но теперь может быть и наоборот. Луценко станет свадебным фотографом, а Гройсман – няней для детей.
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