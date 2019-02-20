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      Сколько россиян живут за чертой бедности: признание Путина

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      Даже россияне жалуются на бедность
      Даже россияне жалуются на бедность / Соцсети

      Президент России Владимир Путин убеждает, что сегодня за чертой бедности находятся около 19 миллионов россиян, правда в 2000 году эта цифра была намного большей.

      Об этом он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

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      "В 2000 году за чертой бедности находились более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов. Но и это слишком много", – заявил хозяин Кремля.

      По его словам, с преодолением бедности являются прямо связаны решения демографических проблем, ростом продолжительности жизни и снижением смертности.

      Журналист Иван Яковина отмечал, что за время правления Путина коррупция и разворовывание государственных средств в России не имеют предела. Кроме того, источников доходов почти не осталось.

      "В России повысили пенсионный возраст. Мужчинам на пять лет, а женщинам – аж на восемь. При этом российское телевидение объявило, что это инициатива правительства, а сам Путин к этому никоим образом не причастен. Впрочем, зрители не поверили", – рассказал Яковина.

      В то же время падает и рейтинг Путина. По данным фонда "Общественное мнение", произошло снижение процента тех, кто доверяет российскому президенту, с 75 процентов до 67. Это является самым низким показателем с 2013 года.

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      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Деньги
      Источник: 24 канал
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