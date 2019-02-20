14:54
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Скільки росіян живе за межею бідності: зізнання Путіна

      33 Читать новость на русском
      Навіть росіяни скаржаться на бідність
      Навіть росіяни скаржаться на бідність / Соцмережі

      Президент Росії Володимир Путін переконує, що сьогодні за межею бідності перебуває близько 19 мільйонів росіян, щоправда у 2000 році ця цифра була ще набагато більшою.

      Про це він заявив під час щорічного послання Федеральним зборам РФ.

      Читайте також: Російське диво: ВВП росте, а прибутки народу падають, – Handelsblatt

      "У 2000 року за межею бідності перебували понад 40 мільйонів осіб. Зараз – близько 19 мільйонів. Але і це занадто багато", – заявив господар Кремля.

      За його словами, з подоланням бідності є прямо пов’язаними з рішення демографічних проблем, зростанням тривалості життя та зниженням смертності.

      Журналіст Іван Яковина зазначав, що за часи правління Путіна корупція та розкрадання державних коштів у Росії не мають межі. Крім того, джерел прибутків майже не залишилось.

      "У Росії підвищили пенсійний вік. Чоловікам на п'ять років, а жінкам – аж на вісім. При цьому російське телебачення оголосило, що це ініціатива уряду, а сам Путін до цього жодним чином не є причетним. Утім, глядачі не повірили", – переконував він.

      Водночас падає і рейтинг Путіна. За даними фонду "Громадська думка", відбулося зниження відсотка тих, хто довіряє російському президенту, з 75 відсотків до 67. Це є найнижчим показником з 2013 року.

      blog_ava
      Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
      сьогодні
      13629
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      сьогодні , 14:05 Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      Женя Котик 233
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 08:57 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сьогодні , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 738
      "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      сьогодні , 12:12 "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      Катерина Петренко 827
      Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      сьогодні , 11:00 Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      Павло Казарін 453
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук