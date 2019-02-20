Скільки росіян живе за межею бідності: зізнання Путіна

Президент Росії Володимир Путін переконує, що сьогодні за межею бідності перебуває близько 19 мільйонів росіян, щоправда у 2000 році ця цифра була ще набагато більшою.

Про це він заявив під час щорічного послання Федеральним зборам РФ.

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"У 2000 року за межею бідності перебували понад 40 мільйонів осіб. Зараз – близько 19 мільйонів. Але і це занадто багато", – заявив господар Кремля.

За його словами, з подоланням бідності є прямо пов’язаними з рішення демографічних проблем, зростанням тривалості життя та зниженням смертності.

Журналіст Іван Яковина зазначав, що за часи правління Путіна корупція та розкрадання державних коштів у Росії не мають межі. Крім того, джерел прибутків майже не залишилось.

"У Росії підвищили пенсійний вік. Чоловікам на п'ять років, а жінкам – аж на вісім. При цьому російське телебачення оголосило, що це ініціатива уряду, а сам Путін до цього жодним чином не є причетним. Утім, глядачі не повірили", – переконував він.

Водночас падає і рейтинг Путіна. За даними фонду "Громадська думка", відбулося зниження відсотка тих, хто довіряє російському президенту, з 75 відсотків до 67. Це є найнижчим показником з 2013 року.