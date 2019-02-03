Російське диво: ВВП росте, а прибутки народу падають, – Handelsblatt

Рівень бідність росіян продовжує рости. Останнього разу така тенденція спостерігалась аж у 1990-х роках.

"Російський ВВП минулого року дивним чином виріс на 2%. Про це повідомляє міністерство економіки РФ з посиланням на дані статичного відомства Росстат", – пише оглядач німецького видання Handelsblatt Анлре Баллен у статті "Диво статистики – російський ВВП виріс на 2%".

Передбачалося, що в 2018 році ріст ВВП становитиме 1,8%, однак тенденція все ж вказувала на слабкіший результат, – зазначає Баллен. – Президент Росії Володимир Путін на своїй щорічній прес-конференції говорив про 1,7%, а голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін й зовсім прийшов у своїх розрахунках до показника в 1,5%.

Але тепер Росстат називає цифру 2%. Головною причиною неочікуваного статистичного росту економіки вказано "розвиток будівничої сфери". За рік будівництво начебто виросло на 5,3%. "Переконливий результат, – іронізує журналіст, – якщо врахувати, що будівництво стадіонів та готелів, розвиток інфраструктури для головної події року – чемпіонату світу-2018 з футболу – взагалі-то майже повністю було завершено в 2017 році".

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Тому експерти мають сумніви у правдивості даних, продовжує Баллен. З ним погоджується Ігор Поляков з московського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. "У деякі місяці перегляд показників складає кілька десятків мільярдів рублів, – каже він у коментарі Handelsblatt. – Такі "дорахування" не можна пояснити раціонально. Схоже, це якісь статистичні фокуси".

Це вже не вперше Росстат "заднім числом" прикрашає цифри, – пише далі Баллен. – За словами колишнього заступника міністра енергетики Володимира Милова, відомство щоразу придумує нові методи для того, щоб отримати бажаний результат. Ще в 2016-му початкове падіння ВВП на 0,2% через рік перетворилось у ріст на 0,3%.

Автор статті відзначає, що, коментуючи показники ВПП, російські чиновники жодним словом не обмовилися про те, як приріст вплине на пересічних громадян: "Лише одне не узгоджується зі статистичним дивом від Росстату – падіння прибутків росіян. Навіть за офіційними даними, вони скорочуються 5 років поспіль. Згідно з прогнозом, прибутки росіян повинні були збільшитися на 3,6%, але замість цього впали на 0,2%. Таким чином, рівень бідність продовжує зростати. Останнього разу подібна тенденція спостерігалась у 1990-х. Рівень зарплат тоді впав значно швидше, однак навіть в ті роки негативна тенденція не зберігалась так довго".

Баллен резюмує: "Росстат не коментує дисбаланс між буцімто розвиненою економікою та низькими прибутками росіян. Проте є одна цікава деталь: у грудні пішов у відставку керівник Федеральної служби державної статистики Олександр Сурінов, котрий обіймав цю посаду багато років. І диво відбулося незабаром після його відставки".

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