Трамп робить те, що не вдалося Сталіну, – Le Figaro

Президент США Дональд Трамп свариться з союзниками, розвалює НАТО і, в той же час, заграє з Росією.

"Трамп збирається реалізувати те, про що марно мріяв Сталін: зруйнувати альянс НАТО, який з 1949 року оберігає Європу", – пише економіст і оглядач Le Figaro Ніколя Баверез у статті "Світ після США".

Трамп неодноразово заявляв, що готовий вивести США з НАТО. Ці слова супроводжуються критикою Євросоюзу, який розцінюється як супротивник Сполучних Штатів, хоча насправді є найкращим їхнім союзником, – наголошує Баверез. – Трамп також підтримує Brexit та популістські рухи в Європі, й таким чином, підігрує Росії, яка спрямовує свої зусилля на підрив європейських демократій і намагається тримати континент під своїм впливом.

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Експерт вважає, що "США перестали бути носіями стабільності і стають фактором ризику". "Настав час для того, щоб демократи, особливо в Європі, в повній мірі усвідомили наслідки самоусунення США. Америка залишає світ без порядку та лідера, відкриваючи при цьому величезний простір для ворогів політичної свободи, – пише автор публікації. – Європі варто згуртуватися навколо ідеї про безпеку і будувати свою власну стратегічну автономію".

Трамп доволі далекий від протидій імперським амбіціям Росії. Під "маскою" нової холодної війни він лише ховає свої симпатії до Володимира Путіна, – відзначає Баверез. – При цьому переваги Путіна над Трампом стають все більш очевидними. Згадаємо, їхню теплу зустріч у Гельсінкі в червні 2016 року. З цим безпосередньо пов’язана і відсутність американських санкцій після захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці, що є передвісником анексії Азовського моря.

"Через 90 років після економічної кризи 1929-го Дональд Трамп розв’язав торговельну і технологічну війну проти Китаю, а також проти союзників США в Європі. При цьому він методично руйнує соціальні інститути та правила, що дозволяють співпрацювати навіть під час світових потрясінь. Через 100 років після підписання Версальського договору Трамп влаштував відсторонення США від решти партнерів, що залишає вільний простір ворогам демократії. Шатдаун всередині країни переріс в дипломатичний і стратегічний шатдаун", – пише автор статті.

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