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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько россиян знают о войне РФ против Грузии: неожиданные результаты опроса

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20% россиян вообще не знают, что произошло 7 августа 2008 года в Грузии
20% россиян вообще не знают, что произошло 7 августа 2008 года в Грузии / НСН

Российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" опросила граждан РФ на предмет того, что они знают о вторжении России в Грузию, которое привело к войне между двумя государствами и оккупации Абхазии и Южной Осетии десять лет назад.

Результаты социологического исследования удивили, пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Так, 20% опрошенных россиян ничего не знают о той войне, которая началась 7 августа 2008 года; 56% респондентов о ней "что-то слышали". Как объясняет руководитель центра Лев Гудков, российские СМИ скупо освещают события, связанные с Грузией.

Зато у Грузии воспоминания "свежие": это обусловлено 20 тысячами беженцев, неуемными спорами вокруг границ и беспрерывными жалобами грузинского правительства о потере одной пятой своей территории, отмечает издание.

По случаю 10-й годовщины российско-грузинской войны генсек НАТО Йенс Столтенберг и вице-президент США Майк Пенс подтвердили намерение Альянса рано или поздно принять в свои ряды Грузию, напоминает автор статьи. Но это в теории, на практике же невозможно предсказать, когда страна действительно сможет стать членом Североатлантического альянса. Это связано с Москвой, которая с точки зрения Запада не имеет права налагать в этом случае вето, однако занимает четкую позицию в отношении членства Грузии в Альянсе. Глава Кремля Путин недавно предостерег от" агрессивных шагов" и указал на то, что вступление Украины или Грузии в НАТО будет иметь "серьезные последствия", отмечает немецкая газета.

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Что произошло 7 августа 2008 года? 7 августа 2008 года российские регулярные войска вторглись в Грузию, перейдя границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию, защищая свою территорию.

Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов раньше начала грузинской операции. Правда, официально Москва заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.

Теги: Новости политики Новости России война Новости Грузии социологическое исследование
Источник: 24 Канал
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