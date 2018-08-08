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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки росіян знають про війну РФ проти Грузії: несподівані результати опитування

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20% росіян взагалі не знають, що сталося 7 серпня 2008 року в Грузії
20% росіян взагалі не знають, що сталося 7 серпня 2008 року в Грузії / НСН

Російська недержавна дослідницька організація "Левада-Центр" опитала громадян РФ на предмет того, що вони знають про вторгення Росії в Грузію, яке призвело до війни між двома державами та окупації Абхазії й Південної Осетії десять років тому.

Результати соціологічного дослідження здивували, пише Sueddeutsche Zeitung.

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Так, 20% опитаних росіян нічого не знають про ту війну, яка почалася 7 серпня 2008 року; 56% респондентів про неї "щось чули". Як пояснює керівник центру Лев Гудков, російські ЗМІ скупо висвітлюють події, пов'язані з Грузією.

Натомість у Грузії спогади "свіжі": це зумовлено 20 тисячами біженців, невгамовними суперечками навколо кордонів і невпинними наріканнями грузинського уряду на втрату однієї п'ятої своєї території, зауважує видання.

З нагоди 10-ї річниці російсько-грузинської війни генсек НАТО Єнс Столтенберг і віце-президент США Майк Пенс підтвердили намір Альянсу рано чи пізно прийняти до своїх лав Грузію, нагадує автор статті. Але це в теорії, на практиці ж неможливо передбачити, коли країна дійсно зможе стати членом Північноатлантичного альянсу. Це пов'язано з Москвою, яка з точки зору Заходу не має права накладати в цьому випадку вето, проте займає чітку позицію щодо членства Грузії в Альянсі. Глава Кремля Путін нещодавно застеріг від" агресивних кроків" і вказав на те, що вступ України або Грузії в НАТО матиме "серйозні наслідки", зауважує німецька газета.

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Що сталося 7 серпня 2008 року? 7 серпня розпочалася російсько-грузинська війна. Російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію. Російська армія незаконно вторглася до Грузії як мінімум на 19-20 годин раніше початку грузинської операції. Щоправда, офіційно Москва заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.

Теги: Новини політики Новини Росії війна Новини Грузії соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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