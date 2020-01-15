07:33
15 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, 14 января
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, 14 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Сколько российских изданий незаконно ввезли в Украину: статистика за 2019 год

      6 Читати новину українською

      В течение 2019 года был составлен 21 протокол в отношении незаконно ввезенной издательской продукции из России. Сумма штрафов составила 876 330 гривен.

      Всего в 2019 году в Украину ввезли 4314 российских изданий.

      Интересно! Нардепы катаются: зачем Раде сотрудничество с парламентами ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии

      Из-за антиукраинского содержания не пропустили 151 издание из России, а это – почти миллион экземпляров.

      Госкомтелерадио 2322 раза отказало в выдаче разрешений продукции, что имеет происхождение с территории государства-агрессора.

      російські видання
      Количество изданий, получивших отказ от Госкомтелерадио

      Интересно, что в 2018 году Госкомтелерадио позволило ввоз в Украину в четыре раза больше подобной продукции – почти 14,5 тысяч российских изданий.

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

      Прогноз погоды на 15 января: будет солнечно и до +10 за окном
      сегодня
      239
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Книги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Цены на бензин в 2020 году: от чего зависят и каковы прогнозы
      31
      14 января , 23:30 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Людмила Гаврилюк 3146
      14 января , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1231
      9 января , 17:00 Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
      172
      14 января , 22:23 Главные новости 14 января: арест подозреваемых в сбивании самолета МАУ, Венедиктова уже не депут
      Ірина Вихрущ 616
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук