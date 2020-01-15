Сколько российских изданий незаконно ввезли в Украину: статистика за 2019 год

В течение 2019 года был составлен 21 протокол в отношении незаконно ввезенной издательской продукции из России. Сумма штрафов составила 876 330 гривен.

Всего в 2019 году в Украину ввезли 4314 российских изданий.

Интересно! Нардепы катаются: зачем Раде сотрудничество с парламентами ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии

Из-за антиукраинского содержания не пропустили 151 издание из России, а это – почти миллион экземпляров.

Госкомтелерадио 2322 раза отказало в выдаче разрешений продукции, что имеет происхождение с территории государства-агрессора.



Количество изданий, получивших отказ от Госкомтелерадио

Интересно, что в 2018 году Госкомтелерадио позволило ввоз в Украину в четыре раза больше подобной продукции – почти 14,5 тысяч российских изданий.

Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.