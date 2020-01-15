Скільки російських видань незаконно ввезли в Україну: статистика за 2019 рік

Протягом 2019 року було складено 21 протокол щодо незаконно ввезеної видавничої продукції з Росії. Сума штрафів склала 876 330 гривень.

Загалом у 2019 році в Україну ввезли 4314 російських видань.

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Через антиукраїнський зміст не пропустили 151 видання з Росії, а це – майже мільйон примірників.

Держкомтелерадіо 2322 рази відмовило у видачі дозволів продукції, що має походження з території держави-агресора.



Кількість видань, які отримали відмову від Держкомтелерадіо

Цікаво, що у 2018 році Держкомтелерадіо дозволило ввезення в Україну в чотири рази більше подібної продукції – майже 14,5 тисяч російських видань.

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