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      Скільки російських видань незаконно ввезли в Україну: статистика за 2019 рік

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      Протягом 2019 року було складено 21 протокол щодо незаконно ввезеної видавничої продукції з Росії. Сума штрафів склала 876 330 гривень.

      Загалом у 2019 році в Україну ввезли 4314 російських видань. 

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      Через антиукраїнський зміст не пропустили 151 видання з Росії, а це – майже мільйон примірників.

      Держкомтелерадіо 2322 рази відмовило у видачі дозволів продукції, що має походження з території держави-агресора.

      російські видання
      Кількість видань, які отримали відмову від Держкомтелерадіо

      Цікаво, що у 2018 році Держкомтелерадіо дозволило ввезення в Україну в чотири рази більше подібної продукції – майже 14,5 тисяч російських видань.

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      сьогодні
      1997
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Книги Україна – Росія
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