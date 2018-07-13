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Сколько средств у коррупционеров конфисковали с начала 2018 года: сумасшедшая сумма

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В конце мая министр внутренних дело Арсен Аваков гордо подписал в Париже договор с французами, по которому мы в два этапа получим от французов 55 сверхсовременных вертолетов. Стоимость сделки – 552 миллиона евро. Где взять деньги – они есть! Один миллиард гривен был заложен в бюджет, а остальная часть средств поступит из конфискованных денег коррупционеров.

0,001 – такой процент средств перечислил спецфонд Госбюджета на авиационную систему безопасности Украины.

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До конца 2018 года правительство запланировало конфисковать у коррупционеров для развития гражданской авиации 700 миллионов гривен. По состоянию на май должны были поступить 223 конфискованных миллионы. Сейчас на развитие авиации спецфонд Госбюджета передал аж 9100 гривен конфискованных средств.

конфісковані кошти корупціонерів
На развитие авиации спецфонд Госбюджета уже передал аж 9100 конфискованных гривен 

В целом с начала 2018 года конфискована у коррупционеров прямо таки сумасшедшая сумма – 61 тысяча гривен. До конца 2018 года правительство рассчитывает вернуть еще 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами у коррупционеров.


До конца 2018 года правительство рассчитывает вернуть еще 4,7 миллиарда гривен

Больше – смотрите в полном выпуске "Вести.UA".

Теги: Деньги авиация Коррупция Бюджет
Источник: 24 канал
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