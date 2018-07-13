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Скільки коштів конфіскували у корупціонерів з початку 2018 року: шалена сума

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Наприкінці травня міністр внутрішніх справа Арсен Аваков гордо підписав у Парижі договір з французами, за яким ми у два етапи отримаємо від французів 55 надсучасних гелікоптерів. Вартість угоди – 552 мільйонів євро. Де взяти кошти – вони є! Один мільярд гривень був закладений у бюджет, а решта коштів надійде з конфіскованих грошей корупціонерів.

0,001 – такий відсоток коштів перерахував спецфонд Держбюджету на авіаційну систему безпеки України. 

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До кінця 2018 року уряд запланував конфіскувати у корупціонерів для розвитку цивільної авіації 700 мільйонів гривень. Станом на травень мало надійти 223 конфіскованих мільйони. Наразі на розвиток авіації спецфонд Держбюджету передав аж 9100 гривень конфіскованих коштів.

конфісковані кошти корупціонерів
На розвиток авіації спецфонд Держбюджету вже передав аж 9100 конфіскованих гривень 

Загалом з початку 2018 року у корупціонерів конфісковано просто таки шалену суму – 61 тисячу гривень. До кінця 2018 року уряд розраховує повернути ще 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами у корупціонерів.


До кінця 2018 року уряд розраховує повернути ще 4,7 мільярда гривень

Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті. UA".

Теги: авіація Корупція Гроші Бюджет
Джерело: 24 канал
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