Скільки українців відвідали заблокований сайт "Вконтактє": шокуючі цифри

Четверте місце посів заблокований сайт "Вконтактє" у рейтингу найбільш відвідуваних сайтів українцями у червні 2018 року.

Російський портал відвідали 34% аудиторії, а це майже 9 мільйонів українців.

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Яндексом користувались понад 6 мільйонів громадян.



Яндексом користувались понад 6 мільйонів українців

Заблоковані портали "Однокласники" та "Mail.ru" відвідало майже по 5,5 мільйонів українців (21%) кожен.

Найпопулярнішим сайтом українців став Google, який охопив 87% інтернет аудиторії України або ж понад 22 мільйони користувачів.



Google став найпопулярнішим сайтом серед українців

До слова, 30% – така кількість українців за надання російській мові статусу другої державної. У західних регіонах України лише 4% населення схвалює державний статус російської мови, а на Півдні і Донбасі цей показник різко зростає до 55%.