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Сколько украинцев посетили заблокированный сайт "Вконтакте": шокирующие цифры

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Четвертое место занял заблокированный сайт "Вконтакте" в рейтинге самых посещаемых сайтов украинцами в июне 2018 года.

Российский портал посетили 34% аудитории, а это почти 9 миллионов украинцев.

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Яндексом пользовались более 6 миллионов граждан.

Яндексом користувались понад 6 мільйонів українців
Яндексом пользовались более 6 миллионов украинцев

Заблокированные порталы "Одноклассники" и "Mail.ru" посетило почти по 5,5 миллионов украинцев (21%) каждый.

Самым популярным сайтом украинцев стал Google, который охватил 87% интернет аудитории Украины или более 22 миллионов пользователей.

Google став найпопулярнішим сайтом серед українців
Google стал самым популярным сайтом среди украинцев

К слову, 30% – такое количество украинцев за предоставление русскому языку статуса второго государственного. В западных регионах Украины лишь 4% населения одобряет государственный статус русского языка, а на юге и Донбассе этот показатель резко возрастает до 55%.

Теги: Соцсети Google Яндекс ВКонтакте
Источник: 24 Канал
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