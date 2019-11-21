Сколько стоило обучение депутатов "Слуги народа" в Трускавце
Перед началом своих полномочий избранные от "Слуги народа" депутаты в начале августа 2019 года прошли недельный тренинг в Трускавце. Стоимость такого обучения избранников составляла около 10 миллионов гривен.
Информация о расходах политической партии на обучение своих депутатов содержится в финансовом отчете партии за третий квартал 2019 года.
Интересно: Обучение "Слуги народа" в Трускавце: еще две партии хотят пройти "политический интенсив"
Сумма расходов на обучение содержит несколько частей:
- 7,7 миллиона гривен – компании "Бальнео-Тур", которая организовывала тренинги (сюда же входит и проживание в отеле);
- 2,1 миллиона гривен – услуги Киевской школы экономики, которая занималась с народными избранниками;
- 145 тысяч гривен – Укрзализныци за проезд депутатов.
Что известно об обучении будущих нардепов от "Слуги народа" в Трускавце?
Эти обучение стартовало 28 июля и длилось до 4 августа в комплексе Rixos. Там народные избранники получали "базовый уровень знаний", необходимый для "успешной реализации полномочий".
Курс для депутатов от партии "Слуга народа" был разбит на 3 программы: основную, факультативную и вечернюю. На факультативной программе будущим нардепам рассказывали о принципах принятия решений. Вечерняя программа имела целью развивать "гибкие навыки" – soft skills. А в основной программе депутатов учили технологиям политического процесса.
6 блоков основной учебной программы: построение личной стратегии депутата и кризисные коммуникации; публичная политика; макроэкономика и бюджет; секторальные направления; законодательный процесс; внедрение политик и анализ стейкхолдеров.
Выбор редакции
-
Мужчины чувствуют себя счастливее в отцовстве, чем матери: исследованиесегодня , 15:50
-
"Динамо" не согласно со штрафом КДК: Решение – пример выборочного правосудия и будет обжалованосегодня , 15:47
-
Парубий свидетельствует по делу Майдана: "Девушки держались за руки, а их били по голове"сегодня , 15:43