Сколько стоило обучение депутатов "Слуги народа" в Трускавце

Перед началом своих полномочий избранные от "Слуги народа" депутаты в начале августа 2019 года прошли недельный тренинг в Трускавце. Стоимость такого обучения избранников составляла около 10 миллионов гривен.

Информация о расходах политической партии на обучение своих депутатов содержится в финансовом отчете партии за третий квартал 2019 года.

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Сумма расходов на обучение содержит несколько частей:

7,7 миллиона гривен – компании "Бальнео-Тур", которая организовывала тренинги (сюда же входит и проживание в отеле);

2,1 миллиона гривен – услуги Киевской школы экономики, которая занималась с народными избранниками;

145 тысяч гривен – Укрзализныци за проезд депутатов.

Что известно об обучении будущих нардепов от "Слуги народа" в Трускавце?

Эти обучение стартовало 28 июля и длилось до 4 августа в комплексе Rixos. Там народные избранники получали "базовый уровень знаний", необходимый для "успешной реализации полномочий".

Курс для депутатов от партии "Слуга народа" был разбит на 3 программы: основную, факультативную и вечернюю. На факультативной программе будущим нардепам рассказывали о принципах принятия решений. Вечерняя программа имела целью развивать "гибкие навыки" – soft skills. А в основной программе депутатов учили технологиям политического процесса.

6 блоков основной учебной программы: построение личной стратегии депутата и кризисные коммуникации; публичная политика; макроэкономика и бюджет; секторальные направления; законодательный процесс; внедрение политик и анализ стейкхолдеров.