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      Скільки коштувало навчання депутатів "Слуги народу" у Трускавці

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      Навчання "слуг народу" коштувало партії майже 10 мільйонів гривень / comments.ua

      Перед початком своїх повноважень обрані від "Слуги народу" депутати на початку серпня 2019 року пройшли тижневий тренінг у Трускавці. Вартість такого навчання обранців становила близько 10 мільйонів гривень.

      Інформація про витрати політичної партії на навчання своїх депутатів міститься у фінансовому звіті партії за третій квартал 2019 року.

      Цікаво: Навчання "Слуги народу" у Трускавці: ще дві партії хочуть пройти "політичний інтенсив"

      Сума витрат на навчання містить декілька частин:

      • 7,7 мільйона гривень – компанії "Бальнео-Тур", яка організовувала тренінги (сюди ж входить і проживання у готелі);
      • 2,1 мільйона гривень – послуги Київської школи економіки, яка займалася з народними обранцями;
      • 145 тисяч гривень – Укрзалізниці за проїзд депутатів.

      Що відомо про навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" у Трускавці?

      Ці навчання стартували 28 липня і тривали до 4 серпня у відпочинковому комплексі Rixos. Там народні обранці отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

      Курс для депутатів від партії "Слуга народу" був розбитий на 3 програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідали про засади ухвалення рішень. Вечірня програма мала на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. А в основній програмі депутатів навчали технологіям політичного процесу.

      6 блоків основної навчальної програми: побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації; публічна політика; макроекономіка і бюджет; секторальні напрямки; законодавчий процес; впровадження політик і аналіз стейкхолдерів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу
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