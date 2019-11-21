Скільки коштувало навчання депутатів "Слуги народу" у Трускавці
Перед початком своїх повноважень обрані від "Слуги народу" депутати на початку серпня 2019 року пройшли тижневий тренінг у Трускавці. Вартість такого навчання обранців становила близько 10 мільйонів гривень.
Інформація про витрати політичної партії на навчання своїх депутатів міститься у фінансовому звіті партії за третій квартал 2019 року.
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Сума витрат на навчання містить декілька частин:
- 7,7 мільйона гривень – компанії "Бальнео-Тур", яка організовувала тренінги (сюди ж входить і проживання у готелі);
- 2,1 мільйона гривень – послуги Київської школи економіки, яка займалася з народними обранцями;
- 145 тисяч гривень – Укрзалізниці за проїзд депутатів.
Що відомо про навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" у Трускавці?
Ці навчання стартували 28 липня і тривали до 4 серпня у відпочинковому комплексі Rixos. Там народні обранці отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".
Курс для депутатів від партії "Слуга народу" був розбитий на 3 програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі майбутнім нардепам розповідали про засади ухвалення рішень. Вечірня програма мала на меті розвивати "гнучкі навички" – soft skills. А в основній програмі депутатів навчали технологіям політичного процесу.
6 блоків основної навчальної програми: побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації; публічна політика; макроекономіка і бюджет; секторальні напрямки; законодавчий процес; впровадження політик і аналіз стейкхолдерів.
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