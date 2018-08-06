Сколько стоит государству купить одежду для полицейских: подробности в цифрах

Индивидуальное обмундирование (бронежилеты), форменная одежда (рубашки, брюки, куртки, шляпы), накладные погоны и обувь – это перечень того, что покупают для Национальной полиции Украины в августе.

Об этом говорится на ProZorro.

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В системе ProZorro 2 августа объявили 11 тендеров общей стоимостью 104 миллиона 932 тысячи 283 гривны. Самое дорогое государственному бюджету обойдется закупка курток: 20 тысяч зимних и 3 781 демисезонных. На их покупку планируется потратить 52 миллиона 350 тысяч гривен.

Для того, чтобы обуть работников полиции (в 18 500 пар обуви) потратят 22 миллиона 467 тысяч гривен.

На третьем месте по расходам для обмундирования оказались рубашки и брюки. Их закупят 15 тысяч 781 комплектов. Стоимость этой закупки достигает 18 миллионов 854 тысяч гривен.

Остальные средства потратят на покупку головных уборов, бронежилетов и погон.