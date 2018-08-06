Скільки коштує державі купити одяг для поліцейських: деталі у цифрах

Індивідуальне обмундирування (бронежилети), формений одяг (сорочки, штани, куртки, капелюхи), накладні погони та взуття – це перелік того, що купують для Національної поліції України у серпні.

Про це йдеться на ProZorro.

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У системі ProZorro 2 серпня оголосили 11 тендерів загальною вартістю 104 мільйони 932 тисячі 283 гривні. Найдорожче державному бюджету обійдеться закупівля курток: 20 тисяч зимових та 3 781 демісезонних. На їхню купівлю планують витратити 52 мільйони 350 тисяч гривень.

Для того, щоб взути працівників поліції (у 18 500 пар взуття) витратять 22 мільйони 467 тисяч гривень.

На третьому місці по витратах для обмундирування опинилися сорочки та штани. Їх закуплять 15 тисяч 781 комплектів. Вартість цієї закупівлі сягає 18 мільйонів 854 тисяч гривень.

Решту коштів витратять на купівлю капелюхів, бронежилетів та погонів.