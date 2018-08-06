Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік

Нещодавно ProZorro відзначила другу офіційну річницю. 2 роки минуло з часу вступу в дію закону про публічні закупівлі, який зобов'язав всіх державних замовників проводити свої закупівлі через електронну систему.

Лише за останній рік ProZorro заощадила більше 26 мільярдів гривень платників податків, кількість зареєстрованого у системі бізнесу сягнула 179 тисяч. Ми поговорили з поговорили з Василем Задворним, генеральним директором ДП "Прозорро" про основні здобутки системи за останній рік.

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Новий бізнес у системі

Одним із головних показників ефективності реформи публічних закупівель є готовність бізнесу брати участь у публічних закупівлях.

За останній рік до участі у торгах в системі долучилося ще 19 тисяч постачальників.

За цей час у системі було оголошено більше 1 мільйона тендерів. У деяких тендерах конкуренція сягнула рекордних показників – 24 учасники.

Перший тендер за кошти Світового банку

В серпні минулого року Світовий банк завершив перевірку системи на відповідність загальноприйнятим стандартам та дав позитивний висновок щодо використання ProZorro за методами закупівель "Закупівлі у вільній торгівлі" та "Національні конкурсні торги".

Вже на початку цього року в системі відбувся перший тендер за кошти Світового банку. Предметом закупівлі стало впровадження комплексної системи захисту інформації в одному із Департаментів Закарпатської облдержадміністрації. З переходом цих закупівель у систему ProZorro Cвітовий банк отримав додаткові механізми моніторингу закупівель та доступ до широкої бази постачальників. Український же бізнес – можливість швидко дізнатися завдяки оповіщенням системи про потенційно цікаві тендери, які фінансуються за кошти міжнародних організацій.

Додаткові інструменти для моніторингу закупівель

Ще однією перемогою цього року стало підписання Президентом закону № 4738-д з моніторингу закупівель.

Нововведеннями зобов'язали замовників реагувати на рекомендації і зауваження ДАСУ в обов'язковому порядку.

Технічно це буде реалізовано завдяки інтеграції з системою ProZorro ризик-індикаторів, які виявлятимуть підозрілі тендери та відправлятимуть їх на перевірку в ДАСУ. Всі дії аудиторів, наприклад, рішення про початок перевірки, публікуватимуться у системі.

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Інтеграція з ЄДР – швидша реєстрація бізнесу

Іншим технічним досягненням стала інтеграція ProZorro з Єдиним державним реєстром. Майданчики отримали можливість оперативно перевірити реальність компанії, що пришвидшило реєстрацію бізнесу у системі.

Замовники ж тепер на етапі кваліфікації можуть у онлайн-режимі отримати деталізовану інформацію про учасника (виписку з реєстру). До цього перевірка здійснювалася через сайт Мін'юсту і послуга була платною, тому в більшості випадків замовники у технічних вимогах зазначали про необхідність подачі витягу з ЄДР.

Міграція в український дата-центр

Дані системи ProZorro були розміщені в хмарі Amazon ще в 2015 році. ProZorro стала першим державним проектом подібного масштабу, який скористався таким сервісом. Адже в Україні міжнародним хмарним сховищам надають перевагу комерційні установи, державні ж структури хостяться на Батьківщині.

3 роки потому постала потреба повернути дані в Україну. ІТ-спеціалісти працювали над проектом з міграції 9 місяців. Він закінчився успішно: 50 ТБ відкритих даних, 30 млн файлів були переміщені майже непомітно для майже 200 тисzx користувачів системи.

Для наглядного порівняння 50 ТБ даних – це 5 бібліотек Конгресу США (нині там зберігається 35 мільйонів книг, 68 мільйонів рукописів).

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Новий вид тендерної процедури

Державні установи отримали можливість закуповувати послуги з підвищення енергоефективності через ProZorro. Для цього в системі був запроваджений новий вид процедури – відкриті торги з закупівлі енергосервісу.

Технологічно це найскладніший аукціон, що був реалізований ProZorro. Адже основним критерієм обрання переможця стає не ціна, а коефіцієнт економії енергоресурсів, який розраховується за формулою енергоефективності.

Менше маніпуляцій на закупівлях ліків

У сфері спрощення процесу закупівель ліків через ProZorro за цей рік варто виділити дві ключові події.

По-перше, запуск пілотної інтеграція системи з реєстром лікарських засобів МОЗ. Замовники отримали можливість обирати предмет закупівлі зі списку, а не вводити дані в ручну, що зменшило кількість помилок та маніпуляцій при закупівлі ліків.

По-друге, підписання меморандуму про перехід України на використання міжнародного класифікатора у закупівлях медичних виробів. Для цього в Prozorro інтегрується GMDN-класифікатор. Це удосконалить процедуру розмитнення, попередить маніпуляції з назвою і технічними характеристиками медвиробів, пришвидшить закупівлю.

Якщо характеризувати останній рік роботи системи, то він був дуже насиченим на ІТ-рішення: впровадження нового виду тендерної процедури, додаткові інструменти моніторингу, інтеграція з єдиним державним реєстром, тестування та випробування системи на міцність. Але ще більше нових ІТ-розробок чекає систему у наступному році.

Автор: Василь Задворний, генеральний директор ДП "ProZorro"

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