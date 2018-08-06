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Їдальню Верховної Ради викрили в махінаціях із закупівлями

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Їдальня Верховної Ради закупила продукти за завищеною ціною
Їдальня Верховної Ради закупила продукти за завищеною ціною / Ілюстративне фото

Їдальня Верховної Ради України закупила велику партію продуктів за допомогою тендера через систему ProZorro на загальну суму 720 тисяч гривень. З’ясувалося, що закупівлі були проведені за завищеною ціною.

Про це повідомляє "Наші гроші".

Переможцем тендеру стало ТОВ "Фудс Компані Лтд", яке тепер має поставити їдальні Верховної Ради борошно, крохмаль, крупи, макарони і готове тісто до серпня 2019 року.

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Так, за бюджетні гроші закупили 20 тонн пшеничного борошно вищого сорту в тарі по 50 кілограмів за ціною 15 гривень за кілограм. Загальна сума цієї покупки склала 300 тисяч гривень. Згідно з наданим сертифікатом якості, виробником борошна є ​​"Кролевецький комбінат хлібопродуктів".

Їдальня Верховна Рада закупівлі завищена ціна махінації
Їдльня Верїовної Ради придбала борошно по 15 гривень за кілограм

Проте на сайті самої "Фудс Компані Лтд" вартість 50-кілограмового мішка цього ж борошна становить 385 гривень: тобто – 7,70 гривні за кілограм, що є у 2 рази менше від ціни, вказаної при закупівлі в системі ProZorro.

Їдальня Верховна Рада борошно закупівлі
Вартість борошна на сайті "Фудс Компані Лтд"

Білоцерківське борошно вищого сорту в кілограмових пачках на тому ж сайті коштує в півтора рази дешевше – по 10 гривень за кілограм. При цьому у відкритих джерелах ціни борошна вищого сорту не перевищують 8 гривень за кілограм.

Закупівлі Prozorro Їдальня Верховна Рада борошно
Вартість білоцерківського борошна

Теги: Новини України ProZorro Верховна Рада Корупція
Джерело: 24 Канал
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