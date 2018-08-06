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Столовую Верховной Рады уличили в махинациях с закупками

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Столовая Верховной Рады закупила продукты по завышенной цене
Столовая Верховной Рады закупила продукты по завышенной цене / Иллюстративное фото

Столовая Верховной Рады Украины закупила большую партию продуктов с помощью тендера через систему ProZorro на общую сумму 720 тысяч гривен. Выяснилось, что закупки были проведены по завышенной цене.

Об этом сообщает "Наши деньги".

Победителем тендера стало ООО "Фудс Компани Лтд", которое теперь должно поставить столовой Верховной Рады муку, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто до августа 2019 года.

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Так, за бюджетные деньги закупили 20 тонн пшеничной муки высшего сорта в таре по 50 килограммов по цене 15 гривен за килограмм. Общая сумма этой покупки составила 300 тысяч гривен. В соответствии с предоставленным сертификатом качества, производителем муки является "Кролевецкий комбинат хлебопродуктов".

Їдальня Верховна Рада закупівлі завищена ціна махінації

Столовая Верховной Рады приобрела муку по 15 гривен за килограмм

Однако на сайте самой "Фудс Компани Лтд" стоимость 50-килограммового мешка этой же муки составляет 385 гривен: то есть – 7,70 гривни за килограмм, что является в 2 раза меньше цены, указанной при закупке в системе ProZorro.

Їдальня Верховна Рада борошно закупівлі
Стоимость муки на сайте "Фудс Компани Лтд"

Белоцерковская мука высшего сорта в килограммовых пачках на том же сайте стоит в полтора раза дешевле – по 10 гривен за килограмм. При этом в открытых источниках цены муки высшего сорта не превышают 8 гривен за килограмм.

Закупівлі Prozorro Їдальня Верховна Рада борошно
Стоимость белоцерковской муки

Теги: Новости Украины ProZorro Верховная Рада Коррупция
Источник: 24 Канал
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