15:41
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Сколько стоит место на VIP-кладбище, где похоронен сын Януковича

      224 Читати новину українською

      Младший сын беглого президента Виктора Януковича покоится на братском кладбище в Севастополе рядом с героями Крымской войны XIX века. Журналисты узнали, кто круглосуточно охраняет могилу и сколько стоит место на VIP-кладбище.

      Рядом с памятником из черного мрамора, где покоится Янукович-младший, две скамейки и несколько сосен. Могила под круглосуточной охраной – две камеры, два фонаря и громкоговорители, а также собака. Могила расположена на братском мемориальном кладбище. Радом покоятся 50 тысяч участников Крымской войны, защищавших Севастополь в 1854-1855 годах.

      Читайте также: "Защищаю людей, которые не приняли приход РФ в Крым": история о железной женщине и правозащитнице

      Смотрительница рассказала, что Янукович покоится на кладбище, принадлежащем их Свято-Никольскому храму – это отдельный небольшой участок для новых захоронений, в частности, священников, смотрителей и прихожан церкви. Входы к участку на замке.

      янукович
      Могила Виктора Януковича-младшего

      Журналисты спросили, можно ли похоронить на кладбище местного жителя ветерана Второй мировой войны. Их направили к казначею, которая ответила, что это решает настоятель храма Георгий Поляков.

      Янукович здесь похоронен не потому, что он Янукович. А потому, что они оказывали большую благотворительную помощь для храма. Когда такая беда произошла, они обратились за помощью, батюшка не отказал, ведь дети Януковича помогли отремонтировать крышу храма,
      – рассказала казначей Свято-Никольского храма Вера Александровна.

      В упор к этому братскому кладбищу расположено городское кладбище. Сейчас уже закрытое. Журналисты поинтересовались у тамошнего смотрителя, сколько стоит похоронить человека в историческом месте.

      янукович молодштй
      Виктор Янукович покоится на братском кладбище в Севастополе

      "Новых могил здесь нет. Даже бывшему мэру Севастополя Саратову не дали новую могилу", – сказал он.

      Также поинтересовались о ценах на кладбище рядом с храмом, где похоронен младший Виктор Янукович.

      Будет где-то пять нулей, а какая перед этими нулями цифра стоит я не знаю. Как они там рисуют цифры тоже не знаю. Последний раз хоронили погибших в Чечне, то за них платило Министерство обороны. Там не пробиться, надо звонить и батюшка выделяет место для "суперовых" людей,
      – заявил обозреватель кладбища.

      Местные жители рассказали, что часто видят на кладбище мать погибшего. Людмила Янукович живет в Крыму, а потому ухаживает за могилой.

      Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

      Напомним, Виктор-младший утонул в Байкале, когда его авто ушло под воду. Похороны состоялись в Севастополе. По словам члена коллегии МВД Антона Геращенко, Виктор Янукович-младший погиб из-за того, что не успел расстегнуть ремень безопасности.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Виктор Янукович Гибель Януковича-младшего Янукович-младший
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 174
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 602
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1881
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1613
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 363
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Экологическая катастрофа в Черкасской области: люди бьют тревогу
       30 марта 2016 , 20:10
      Контрразведка задержала "оборотня в погонах"
       27 сентября 2014 , 13:45
      Компания Bosch со следующего года выведет на рынок собственные электрические микроавтобусы
       21 августа 2018 , 09:29
      Открылся Парижский автосалон 2018: следим за премьерами
       2 октября 2018 , 10:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук