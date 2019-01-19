Сколько стоит место на VIP-кладбище, где похоронен сын Януковича

Младший сын беглого президента Виктора Януковича покоится на братском кладбище в Севастополе рядом с героями Крымской войны XIX века. Журналисты узнали, кто круглосуточно охраняет могилу и сколько стоит место на VIP-кладбище.

Рядом с памятником из черного мрамора, где покоится Янукович-младший, две скамейки и несколько сосен. Могила под круглосуточной охраной – две камеры, два фонаря и громкоговорители, а также собака. Могила расположена на братском мемориальном кладбище. Радом покоятся 50 тысяч участников Крымской войны, защищавших Севастополь в 1854-1855 годах.

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Смотрительница рассказала, что Янукович покоится на кладбище, принадлежащем их Свято-Никольскому храму – это отдельный небольшой участок для новых захоронений, в частности, священников, смотрителей и прихожан церкви. Входы к участку на замке.



Могила Виктора Януковича-младшего

Журналисты спросили, можно ли похоронить на кладбище местного жителя ветерана Второй мировой войны. Их направили к казначею, которая ответила, что это решает настоятель храма Георгий Поляков.

Янукович здесь похоронен не потому, что он Янукович. А потому, что они оказывали большую благотворительную помощь для храма. Когда такая беда произошла, они обратились за помощью, батюшка не отказал, ведь дети Януковича помогли отремонтировать крышу храма,

– рассказала казначей Свято-Никольского храма Вера Александровна.

В упор к этому братскому кладбищу расположено городское кладбище. Сейчас уже закрытое. Журналисты поинтересовались у тамошнего смотрителя, сколько стоит похоронить человека в историческом месте.



Виктор Янукович покоится на братском кладбище в Севастополе

"Новых могил здесь нет. Даже бывшему мэру Севастополя Саратову не дали новую могилу", – сказал он.

Также поинтересовались о ценах на кладбище рядом с храмом, где похоронен младший Виктор Янукович.

Будет где-то пять нулей, а какая перед этими нулями цифра стоит я не знаю. Как они там рисуют цифры тоже не знаю. Последний раз хоронили погибших в Чечне, то за них платило Министерство обороны. Там не пробиться, надо звонить и батюшка выделяет место для "суперовых" людей,

– заявил обозреватель кладбища.

Местные жители рассказали, что часто видят на кладбище мать погибшего. Людмила Янукович живет в Крыму, а потому ухаживает за могилой.

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Напомним, Виктор-младший утонул в Байкале, когда его авто ушло под воду. Похороны состоялись в Севастополе. По словам члена коллегии МВД Антона Геращенко, Виктор Янукович-младший погиб из-за того, что не успел расстегнуть ремень безопасности.