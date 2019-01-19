Скільки коштує місце на VIP-цвинтарі, де похований син Януковича

Молодший син президента-втікача Віктор Януковича спочиває на братському кладовищі в Севастополі поряд із героями Кримської війни ХІХ століття. Журналісти дізнались, хто цілодобово охороняє могилу та скільки коштує місце на VIP-цвинтарі.

Поряд з пам'ятником із чорного мармуру, де спочиває Янукович-молодший, дві лавки та кілька сосен. Могила під цілодобовою охороною – дві камери, два ліхтарі та гучномовці, а також собака. Могила розташована на братському меморіальному кладовищі. Поряд спочиває 50 тисяч учасників Кримської війни, які захищали Севастополь у 1854-1855 роках.

Читайте також: "Захищаю людей, які не прийняли прихід РФ у Крим": історія про залізну жінку та правозахисницю

Доглядачка розповіла, що Янукович спочиває на цвинтарі, що належить їхньому Свято-Нікольському храму – це окрема невеличка ділянка для нових поховань, зокрема, священиків, доглядачів і парафіян церкви. Входи до ділянки є на замку.



Могила Віктора Януковича-молодшого

Журналісти запитали, чи можна поховати на цвинтарі місцевого жителя ветерана Другої світової війни. Їх направили до скарбника, яка відповіла, що це вирішує настоятель храму Георгій Поляков.

Янукович тут похований не через те, що він Янукович. А тому, що вони надавали велику благодійну допомогу для храму. Коли така біда сталася, вони звернулись за допомогою, батюшка не відмовив, адже діти Януковича допомогли відремонтувати дах храму,

– розповіла скарбник Свято-Нікольського храму Віра Олександрівна.

У притул до цього братського кладовища розташований міський цвинтар. Нині вже закритий. Журналісти поцікавилися в тамтешнього оглядача, скільки коштує поховати людину в історичному місці.



Віктор Януковича спочиває на братському кладовищі в Севастополі

"Нових могил тут немає. Навіть колишньому меру Севастополя Саратову не дали нову могилу", – сказав він.

Також поцікавились про ціни на цвинтарі поряд з храмом, де похований молодший Віктор Янукович.

Буде десь п'ять нулів, а яка перед цими нулями цифра стоїть я не знаю. Як вони там малюють цифри теж не знаю. Останній раз ховали тих, хто загинув в Чечні, то за них платило Міністерство оборони. Там не пробитися, треба дзвонити й батюшка виділяє місце для "суперових" людей,

– заявив оглядач кладовища.

Місце жителі розповіли, що часто бачать на цвинтарі матір загиблого. Людмила Янукович живе у Криму, а тому доглядає за могилою.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

Нагадаємо, Віктор-молодший втопився у Байкалі, коли його авто пішло під воду. Похорон відбувся у Севастополі. За словами члена колегії МВС Антона Геращенка, Віктор Янукович-молодший загинув через те, що не встиг розстібнути пасок безпеки.