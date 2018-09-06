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Сколько стоит место в Верховной Раде и как изменить ситуацию

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Возле парламента прошла акция протеста "Нет выборам по закону Януковича"
Возле парламента прошла акция протеста "Нет выборам по закону Януковича" / Фото из открытых источников

Именно мажоритарщики составляют ядро парламентской коалиции, и после избрания в Верховной Раде работают бартерные отношения. Поэтому общественные активисты требуют, чтобы на осенней сессии парламент принял новый избирательный закон с открытыми партийными списками.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель общественного движения "Честно" Николай Выговский.

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Политолог отмечает: нынешнюю смешанную избирательную систему установил Янукович в 2011 году с целью зацементировать свою власть путем подконтрольности парламента. По старой системе половина депутатов избирается в мажоритарных округах, и победу одерживает тот, кто имеет доступ к админресурсу и деньги на подкуп избирателей.

Что касается второй половины парламента, которая избирается по закрытым партийным спискам, то в первой десятке – люди с высоким социальным капиталом, ветераны АТО, общественные активисты, к кому нет претензий у избирателей. Люди на это ведутся и голосуют за партию. Но дальше в проходной части списка места продаются от двух до двадцати миллионов долларов,
– замечает эксперт.

Соответственно, рассказывает Выговский, мажоритарщики и те, кто купил место в списке, сильно тратятся, чтобы попасть в парламент. Поэтому заинтересованы, или сохранить свои позиции через лояльность, или сохранить преференции для бизнеса. Лояльным депутатам-мажоритарщикам выделяют субвенции, которые они используют для собственного пиара. За государственный счет открывают в своих округах детские сады и площадки, говоря, что это их собственная заслуга. Этим увеличивают свои шансы на победу. Становятся местными баронами в округах. Так, отмечает специалист, не должно быть.

"По новой избирательной системе мажоритарка отменяется. Люди голосуют за конкретную партию и конкретного человека в этой партии. Таким образом, не допуская в парламент одиозных персонажей. Это формирует политическую ответственность партий. Потому что одиозные депутаты, которые будут плохо работать, будут снижать рейтинги этой партии на следующих выборах. То есть будет происходить обновление, очищение и оздоровление политической системы. Это не панацея, и в 2019 году выборы по новому закону не принесут идеальный парламент. Но лучший, а за несколько электоральных циклов можем получить новое качество политиков", – убежден Николай Выговский.

Напомним, 6 сентября возле Верховной Рады Украины состоялась акция протеста "Нет выборам по закону Януковича". Участники митинга требуют принятия нового Избирательного кодекса. Среди участников представители различных политических партий и общественных движений. В частности, "Самопомощи", "Свободы", "Движения новых сил", "Национального корпуса", "Сила людей", общественного движения "Честно" и "Волна". Как известно, осенью 2019 года в Украине должны состояться выборы в Верховную Раду Украины.

Что изменит голосование по открытым спискам?На выборах в парламент человек сможет выбрать из списка партии того кандидата, который ему нравится больше. Таким образом устраняется возможность покупки места в списках, ведь люди будут формировать его, а не партийные руководители.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко Виктор Янукович
Источник: 24 канал
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