Сколько стоит парковка в разных городах Украины: инфографика

Взимание платы за парковку автомобилей – это один из способов пополнить местный бюджет. 24 канал узнал, сколько за парковку берут в разных украинских городах.

В крупных городах за парковку отвечают цели коммунальные предприятия, в небольших – частные фирмы. Плата, соответственно, у каждого своя, которая вычисляется по формуле, установленной Кабинетом Министров.

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В тариф на парковку входят различные показатели: затраты на оплату электроэнергии, закупку топлива, загруженность площадки и другие показатели. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Муниципальные парковки

Киев

В Киеве за парковку на муниципальных территориях отвечает коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис".

Оплата зависит от зоны:

I (центр города) – 10 гривен в час;

II (прилегающие улицы к центру) – 7 гривен в час;

III (другие улицы) – 5 гривен в час;

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Для экономии автомобилисты могут приобрести абонемент. Его стоимость зависит от зоны и колеблется от 315-630 грн в месяц.

В Киеве для автомобилей оборудовано около 50 тысяч мест для парковки. Водители жалуются, что для города-миллионника этого мало. За 1 полугодие 2019 года КП "Киевтранспарксервис" получило чистый доход 13 миллионов 502 тысяч гривен.

В Киевском аэропорту цена парковки зависит от продолжительности: первые 5 минут бесплатны, полчаса – 20, за час – 40, а сутки обойдутся в 300 гривен.



Прибыль с парковок в Киеве за первое полугодие составила 13,5 миллионов гривен / фото: vseprokiev

Львов

За муниципальную парковку отвечает "Львовавтодор". Он является оператором на 36 площадках для парковки на чуть более 1 тысячи мест.

Город так же разделен на зоны, но их две:

I (центр) – 15 гривен в час;

II (прочие улицы) – 5 гривен в час.

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На огражденных спецплощадках на улице Валовой и улицах Армянской, Театральной, Леси Украинки и Низком Замке можно оставлять автомобиль за 20 грн/час., а в аэропорту имени Даниила Галицкого за 10 грн.



Чтобы припарковаться в центре Львова, водителю нужно заплатить 15 гривен за час / фото: 24 канала

Во Львове можно приобрести абонементные талоны

I зона парковки: на месяц – 2100 грн, три месяца – 5200 грн, на полгода – 9 тысяч грн.

II зона парковки: на месяц – 700 грн, три месяца – 1700 грн, на полгода – 3 тысячи грн.

И хотя цены значительно дороже, чем в Киеве, за 1 полугодие 2019 года сбор за места для парковки составил 6 миллионов 133 тысяч 800 гривен.

Харьков

За парковку отвечает КП "Харьковпарксервис". По данным сайта, в последний раз тариф на парковку согласовывали в 2012 году.

На специально отведенных местах – 5 гривен в час, спецоборудованных – 2. Сайт имеет карту парковки, но на ней не обозначено, где в городе специально отведенные места, а где – спецоборудованные, и какая между ними разница.

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Тарифы на парковку были втсановлени еще 2012 / скриншот с parking.kharkov

В аэропорту парковки значительно дороже – 20 гривен в час.

С мая 2019 года в городе появились абонементные карточки. Так в месяц можно безлимитно парковаться за 640 гривен. Причем 40 гривен автомобилист платит за саму карточку. В следующем месяце с этой же карточкой он может получить месячную парковку уже за 600 гривен.

Днепр

За парковку отвечает коммунальное предприятие "Горавтопарк". Город, как и столица Украины, разделен на три зоны. Но парковка здесь дороже: в центре – 15 гривен в час, приближенные к центру – 10 гривен в час, другие – 7.

Но есть приятный бонус для водителей: первые 10 минут парковки – бесплатные.



Первые 10 минут парковки в Днепре бесплатные/ фото: dnipro.design

Однако прибыль за парковку в городе значительно меньше, чем, например, в Киеве. За первое полугодие 2019 бюджет получил 5 миллионов 466 тысяч 540 гривен.

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Частные фирмы-операторы

В меньших городах городские территории отдают под парковки, за которое отвечают операторы. Городская власть выставляет зоны, объявляет конкурс и заключает договор с фирмой. И в свою очередь, занимая муниципальную зону, отвечает за ее благоустройство: обновляет разметку, убирает площадки, ремонтирует паркоматы и т.д.

В Ивано-Франковске было коммунальное предприятие, которое отвечало за парковку – "Технический центр Сервис-Авто". Но его за нарушения ликвидировали в 2015 году. Так, прокуратура выявила финансовые нарушения в деятельности КП. Исполнительный комитет проголосовал за прекращение деятельности.

Теперь в Ивано-Франковске за парковку отвечают операторы, процент от прибыли направляют в городской бюджет. Город разделен на две зоны: в I центр – 20 гривен, II – другие улицы – 9 гривен. Значительные льготы предусмотренные для участников АТО: в первой зоне – 6 гривен, других – 3 гривны.

В Тернополе пока что 14 парковок, которые передали частным операторам. Они рассчитаны на 426 мест. В основном парковки стоят 6 гривен в час. Такая же цена и на парковку в Чернигове. Чистая прибыль за 2018 год в местный бюджет в Тернополе – 1 миллион 400 тысяч гривен.

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Стоимость парковки в разных городах Украины / инфографика 24 канала