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      Скільки коштує паркування у різних містах України: інфографіка

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      Скільки платять водії за паркування авто в Україні
      Скільки платять водії за паркування авто в Україні / 24 канал

      Стягнення плати за паркування авто – це один зі способів поповнити місцевий бюджет. 24 канал дізнався, скільки за паркування беруть у різних українських містах.

      У великих містах за паркування відповідають цілі комунальні підприємства, у менших – приватні фірми. Плата, відповідно, у кожного своя, яка обчислюється за формулою, встановленою Кабінетом Міністрів.

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      У тариф на паркування входять різні показники: витрати на оплату електроенергії, закупівлю палива, завантаженість майданчика та інші показники. Ознайомитися з нею можна за посиланням.

      Муніципальні парковки

      Київ

      У Києві за паркування на муніципальних територіях відповідає комунальне підприємство "Київтранспарксервіс".

      Оплата залежить від зони:

      І  (центр міста) – 10 гривень за годину;

      ІІ (прилеглі вулиці до центру) – 7 гривень за годину;

      ІІІ (інші вулиці) – 5 гривень за годину;

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      Задля економії автомобілісти можуть придбати абонемент. Його вартість залежить від зони і коливається від 315-630 грн на місяць.

      У Києві для авто обладнано близько 50 тисяч місць для паркування. Водії нарікають, що для міста-мільйонника цього замало. За 1 півріччя 2019 року КП Київтранспарксервіс отримало чистий дохід 13 мільйонів 502 тисяч гривень.

      У Київському аеропорту ціна паркування залежить від тривалості: так перші 5 хвилин безкоштовні, пів години – 20, за годину – 40, а доба обійдеться у 300 гривень.


      Прибуток з парковок у Києві за перше півріччя склав 13, 5 мільйонів гривень / фото: vseprokiev

      Львів

      За муніципальну парковку відповідає "Львівавтодор". Він є оператором на 36 майданчиках для паркування на трохи більше ніж 1 тисячі місць.

      Місто так само поділене на зони, але їх дві:

      І  (центр) – 15 гривень за годину;

      ІІ  (інші вулиці) – 5 гривень за годину.

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      На огороджених спецмайданчиках на вулиці Валовий і вулицях Вірменській, Театральній, Лесі Українки і Низькому Замку можна залишати авто за 20 грн/год., а в аеропорту імені Данила Галицького за 10 грн.

      Паркування у Львові
      Аби припаркуватися у центрі Львова, водієві треба заплатити 15 гривень за годину / фото: 24 каналу

      У Львові також можна придбати абонементні талони:

      І зона паркування: на місяць — 2100 грн, три місяці – 5200 грн, на пів року – 9000 грн.

      ІІ зона паркування: на місяць — 700 грн, три місяці – 1700 грн, на пів року – 3000 грн.

      І хоч ціни значно дорожчі, ніж у Києві за 1 півріччя 2019 року збір за місця для паркування склав 6 мільйонів 133 тисяч 800 гривень

      Харків

      За паркування відповідає КП "Харківпарксервіс". За даними сайту, востаннє тариф на паркування узгоджували у 2012 році.

      На спеціально відведених місцях – 5 гривень за годину, спецобладнаних – 2. Сайт має карту паркування, але на ній не позначено, де у місті спеціально відведені місця, а де – спецобладнані, і яка між ними різниця.

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      Карта паркування у Харкові
      Тарифи на паркування були втсановлені ще 2012 року / скріншот з parking.kharkov

      В аеропорту паркування значно дорожче – 20 гривень за годину.

      З травня 2019 року у місті з’явилися абонементні картки. Так на місяць можна безлімітно паркуватися за 640 гривень. При чому 40 гривень автомобіліст платить за саму картку. Наступного місяця за цією з карткою він може отримати місячне паркування вже за 600 гривень.

      Дніпро

      За паркування відповідає комунальне підприємство "Міськавтопарк". Місто, як і столиця України, поділене на три зони. Але парковка тут дорожча: у центрі – 15 гривень за годину, наближені до центру – 10 гривень за годину, інші – 7.

      Але є приємний бонус для водіїв: перші 10 хвилин парковки – безкоштовні.

      Парковка у Дніпрі
      Перші 10 хвилин парковки у Дніпрі безкоштовні / фото: dnipro.design

      Однак прибуток за парковку у місті значно менший, ніж наприклад, у Києві. За перше півріччя 2019 року бюджет отримав 5 мільйонів 466 тисяч 540 гривень.

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      Приватні фірми-оператори

      У менших містах міські території віддають під паркування, за яке відповідають оператори. Міська влада виставляє зони, оголошує конкурс та укладає договір із фірмою. Та у свою чергу, займаючи муніципальну зону, відповідає за її благоустрій: оновлює розмітку, прибирає майданчики, ремонтує паркомати і т.д.

      В Івано-Франківську існувало комунальне підприємство, яке відповідало за паркування – "Технічний центр Сервіс-Авто". Але його через порушення ліквідували у 2015 році. Так, прокуратура виявила фінансові порушення в діяльності КП. Виконавчий комітет проголосував за припинення діяльності.

      Тепер у Івано-Франківську за паркування відповідають оператори, які відсоток від прибитку спрямовують у міський бюджет. Місто поділене на дві зони: у І центр – 20 гривень, ІІ – інші вулиці – 9 гривень. Значні пільги передбаченні для учасників АТО: у першій зоні – 6 гривень, інших – 3 гривні.

      У Тернополі наразі 14 парковок, які передали приватним операторам. Вони розраховані на 426 місць. Здебільшого паркування коштує 6 гривень за годину. Така ж ціна і на паркування у Чернігові. Чистий прибуток за 2018 рік до місцевого бюджету у Тернополі – 1 мільйон 400 тисяч гривень.

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      Вартість парковки
      Вартість парковки у різних містах України / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Гроші Публікації Укравтодор Авто Інфографіка
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