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      Номери для автотранспорту в Україні подорожчають вдвічі

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      Чому в Україні подорожчають номерні знаки
      Чому в Україні подорожчають номерні знаки / Рік авто

      Уряд підтримав законопроєкт щодо внесення змін в Закон України "Про дорожній рух", одним із пунктів якого є передача виготовлення номерних знаків на автомобілі приватним компаніям.

      За МВС залишається лише облік та контроль за такими підприємствами. Відтепер, держава знімає з себе обов'язок видавати номерні знаки для транспортних засобів і буде займатися лише їх "присвоєнням", покладаючи відповідальність за купівлю номерів та їх виготовлення на споживача та суб'єктів господарювання – виробників.
      Але ініціатива, мета якої – спрощення процедури випуску номерних знаків, може привести до значної збільшення ціни на послугу. Принаймні, так вважають експерти автомобільної галузі. А основні витрати, як це часто буває, ляжуть на плечі звичайних автомобілістів.

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      За словами експертів, причин кілька. Перша – держава усувається від контролю за цінами на автомобільні номери, віддаючи їх на "відкуп" виробникам. Якщо сьогодні всі тендерні закупівлі є предметом контролю Антимонопольного комітету України, то при виробництві та продажу номерних знаків компаніями, створеними при сервісних центрах МВС, контрольна діяльність АМКУ автоматично припиниться і, як наслідок, втратиться можливість контролю за собівартістю продукції. Іншими словами, кожен виробник може встановлювати ціни на свій розсуд. Зважаючи на те, що відтепер автомобілісти постануть перед вибором, або придбати номери у найближчому сервісному центрі, або їхати десятки чи сотні кілометрів до іншого, де ціна можливо буде на 100-200 гривень дешевше, їх вибір здається очевидним.

      Але існує ще одна причина подорожчання номерів у разі прийняття змін до закону "Про дорожній рух".

      "Сьогодні сертифіковані компанії, що мають право виготовляти номерні знаки, матеріали для їх виробництва імпортують, – розповідає Аліна Нікітіна, юристка, яка спеціалізується на справах, що стосуються дорожнього руху. – Всі вони – працюють "по-білому", виходячи з наявних тендерних договорів, сплачуючи ввізне мито та ПДВ. Але після введення в дію змін до закону значну перевагу зможуть отримати ті виробники, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та не сплачують ПДВ".

      Юристка зазначає, що як наслідок – відсутність податкових декларацій та неможливість перевірки походження сировини та собівартості продукції. Паралельно відкривається широке поле для контрабандного завезення сировини. І якщо зараз комплект, що складається з двох стандартних номерів у сервісному центрі МВС коштує 178 гривень (різниця – йде компаніям, що працюють при цих центрах), то з прийняттям змін до Закону, їх вартість може сягнути 300-400 гривень. В підсумку, за начебто хорошою справою криється широке поле для зловживань та маніпуляцій".

      Автор: Дмитро Хмельницький

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      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Публікації Авто Автосервіс
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