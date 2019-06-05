Сколько стоит политическая реклама на медиа разных олигархов: космические цифры

Во время президенских выборов на медиа олигарха Рината Ахметова секунда политической рекламы была самой дорогой. Уже при старте парламентской кампании он снизил цену вдвое, а вот Игорь Коломойськиї наоборот – поднял в два раза. Виктор Пинчук плавает где-то по середине, ну а самые высокие ценники вешает Дмитрий Фирташ – детали в цифрах.

В конце концов секунда самой дорогой политической рекламы на украинском телевидении стоит 2987 гривен. Читайте также: Сколько денег в месяц тратит обычный украинец: интересные цифры Ее продает в прайм-тайм телеканал "Интер". Самая дешевая секунда на телеканале Фирташа стоит 518 гривен.

ТРК "Украина" готова продать секунду политического времени от 181 гривны до 2829.

А вот канал Игоря Коломойского предложит наивысшую цену. За секунду политической рекламы на "1+1" придется выложить 2250 гривен. А вот самая низкая цена в "1+1" является наивысшей среди других телеканалов. Дешевле 900 гривен не купить секунду эфира.

Канал Петра Порошенко "Прямой" продает самую дорогую секунду за 700 гривен, "СТБ" за 1672, ICTV – 1247, а стоимость секунды в прайм-тайм на "Новом канале" 733 гривен.

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