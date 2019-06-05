Сколько стоит политическая реклама на медиа разных олигархов: космические цифры
Во время президенских выборов на медиа олигарха Рината Ахметова секунда политической рекламы была самой дорогой. Уже при старте парламентской кампании он снизил цену вдвое, а вот Игорь Коломойськиї наоборот – поднял в два раза. Виктор Пинчук плавает где-то по середине, ну а самые высокие ценники вешает Дмитрий Фирташ – детали в цифрах.
В конце концов секунда самой дорогой политической рекламы на украинском телевидении стоит 2987 гривен.
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Ее продает в прайм-тайм телеканал "Интер". Самая дешевая секунда на телеканале Фирташа стоит 518 гривен.
ТРК "Украина" готова продать секунду политического времени от 181 гривны до 2829.
Канал Петра Порошенко "Прямой" продает самую дорогую секунду за 700 гривен, "СТБ" за 1672, ICTV – 1247, а стоимость секунды в прайм-тайм на "Новом канале" 733 гривен.
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